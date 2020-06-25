Родители не попали на кремацию погибшей на Бали Насти Тропицель

Погибшую блогершу Настю Тропицель кремировали на Бали. При этом родители 18-летней девушки не присутствовали на траурной церемонии. Прах усопшей разделили на две части - одну развеяли на острове, другую отправят в родной Санкт-Петербург.

Проститься с Настей Тропицель пришли ее знакомые, жившие на Бали. Вот только родители погибшей девушки не смогли вылететь из Санкт-Петербурга на кремацию. "К сожалению, нет самолетов, и визу теперь надо делать. Из-за коронавируса не пускают", - поделились близкие в соцсети.

Они искали возможность проводить дочь в последний путь. "Прямых рейсов нет, да и никаких нет. Мы связывались с посольством, но они перенаправили нас к ритуальному агенту. Вроде нашли самолет. Но за перелет нам объявили сумму порядка 18 тысяч евро. У нас нет таких денег. Так что доставить тело на родину не получилось. Попрощаться с дочкой не сможем", - цитирует сайт mk.ru убитого горем отца.

В последний путь Тропицель проводил бойфренд Виктор Майданович. Именно на его глазах произошла чудовищная авария, унесшая жизнь любимой. Молодой человек планирует посадить дерево в память о возлюбленной.

Меж тем после смерти Анастасии появилась информация, что с ее карточки пытались снять деньги. Знакомые семьи предполагают, что средства сделали попытку получить друзья погибшей, которые находились с ней на острове. Родители карту заблокировали.

"Мы не знаем, кто попытался снять деньги с карточки Насти, но зато удалось прояснить, кем являлся тот самый Виктор, который учил ее водить байк и представлялся молодым человеком Насти. Мужчина занимался пикапом. Эти люди владеют искусством профессионального соблазнения. Так что охмурить 18-летнюю девушку ему оказалось раз плюнуть", - поведала знакомая Тропицель .

На мотоциклах Виктор ездил давно, но, как любитель, а не инструктор. Он рассказывал приятельнице Насти про эзотерику, говорил, что она - воплощение земного ангела. "Плел про мою чистую ауру, внушал, что я особенная. Короче, по ушам ездил знатно. Допускаю, что Настя купилась на те же самые комплименты. Мне тогда стукнула 18 лет. Как я поняла, этот человек целенаправленно выбирал себе молодых девочек с неокрепшими мозгами. Очень жаль Настю, которая попалась ему на крючок", - резюмировала она.

Напомним, Настя Тропицель погибла в ДТП на одной из трасс курортного района Бали. Девушка выбралась на прогулку на байках вместе со своим молодым человеком. В какой-то момент она не справились с управлением и столкнулись с байком друга. После чего Тропи врезалась в отбойник, получив травмы, не совместимые с жизнью. Информацию о смерти девушки подтвердила ее мама, опубликовав пост блоге дочки. Стоит отметить, что после жуткой трагедии пользователи соцсетей обвинили в смерти Насти Виктора Майдановича. В блоге молодого человека фоллловеры оставляют гневные сообщения. Он работал на Бали мотоинструктором.