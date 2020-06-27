Катафалк приехал к инквизитору: все о мистической битве Собчак и уральского старца Сергия

Это булгаковская мистика, что Собчак и старец Сергий Романов схлестнулись в битве. Ксения Анатольевна будет кричать про дремучих мракобесов. Схимник — про безбожников и еретиков. Все это далеко от истины.

Первое. Сергий Романов уже давно никакого отношения к православию не имеет. Он поставил себя выше Христа. Он уводит ищущие души в раскол. А это в христианстве страшнейший грех.

Второе. Рассказывали, что схимник устраивает показушные изгнания бесов. Типа приходят актеры, скачут по стенам и потолку, когда старец читает молитву.

Третье. Писать про то, что Романов отсидел за грабежи и убийство - уже даже пошло.

Четвёртое. Ещё до Собчак над Сергием шёл церковный суд. Уже все вело к тому, что его лишат сана.

Пятое. Сейчас Романов будет выставлять себя «мучеником безбожных властей». Якобы он настоящий христианин, а всеми вокруг кукловодит Сатана. Это самое страшное. Люди не знают фактов. А когда узнают - не верят. Эмоции затмевают здравый смысл. Опасно, что ещё больше верующих уйдут в раскол.

Шестое. Все знают богохульства Собчак. Как она на гробовозке въезжала в церковь. Как переодевалась в священника. Это выгодный враг для Сергия Романова. «Старец» выкрутит это нападение на себе на пользу.

Итог. Бить никого нельзя. Тут должна уже вмешаться полиция. Но это хороший повод, чтобы наконец-то разобраться с заигравшимся уральским монахом. И не надо мазать все православие одной краской. Сергий сам отделил себя от нашей церкви.

Ах, да. Ксения Анатольевна, у этого «старца» Сергия там настоящая секта. Мы об этом писали и говорили ещё до скандала. Просто безумие на видео, где бьют Собчак и оператора. В монастырь уже должны ехать пять мотоциклетов с пулемётами, чтобы спасать съёмочную группу. Ужасно, что отняли камеру и все материалы. Жертвы этой секты очень боятся «схимника». Мозги промывают так, что паника даже не от физической расправы. А что Сергий проклянёт или наведёт порчу.

Короче. Поезд прибыл на конечную станцию Средневековье. Осталось только вспыхнуть огням инквизиции.

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