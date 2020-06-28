2020-06-28T13:21:39+03:00
В мире

Депутаты в Миннеаполисе срезали финансирование полиции и пустили эти деньги на личную охрану

Местные «демократы» поддерживают митинги памяти Джорджа Флойда и тратят на свою безопасность $4500 в сутки
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Кто виноват — стало ясно сразу: «белые расисты». Таким же простым оказался ответ на вопрос «Что делать?». Конечно, распустить полицию!Кто виноват — стало ясно сразу: «белые расисты». Таким же простым оказался ответ на вопрос «Что делать?». Конечно, распустить полицию!Фото: REUTERS
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Кампания по «борьбе с белыми привилегиями» в США не задалась. Хотя старт был мощный: месяц назад в Миннеаполисе полицейские непреднамеренно убили афроамериканца Джорджа Флойда, после чего вспыхнули самые массовые протесты за всю историю Америки. Кто виноват — стало ясно сразу: «белые расисты». Таким же простым оказался ответ на вопрос «Что делать?». Конечно, распустить полицию! Нет копов, значит, и в темнокожих стрелять больше некому.

Депутаты городского совета Миннеаполиса (12 «демократов» и один зеленый) взяли под козырек и резко сократили финансирование местной полиции. И вообще заменили её на некий «Департамент коммунальной безопасности», который, само собой, будет толерантным и демократичным.

Результат реформы печален: в Миннеаполисе возросло число преступлений, в городском парке разбили лагерь триста бомжей, и теперь родители боятся отпускать туда детей. В общем, избиратель страдает. В отличие от слуг народа. Часть депутатов горсовета наняла персональную охрану. Ведь все эти политики, оседлавшие уличный протест, — состоятельные люди, живут в хороших домах, мало ли что.

Спецохрана, конечно, оплачивается из бюджета. Цена вопроса — $4,5 тыс. в сутки, то есть свыше $60 тысяч с того момента, как депутаты озаботились личной безопасностью. Всё по правилам — если траты на данную статью расходов не превышают $175 тыс., то их можно ни с кем не согласовывать.

— Они имеют право на защиту, поскольку с недавних пор получают угрозы, — объясняет пресс-служба горсовета.

Кто стоит за угрозами? Само собой, «белые националисты». Правда, проверить такие обвинения невозможно — в полицию (даже новую, демократическую) депутаты с заявлениями не обращались.

«Я не могу дышать».Америка в огне! Всю страну охватили массовые беспорядки. А поводом для этого послужила смерть одного человека - Джорджа Флойда. Кто же он такой?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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