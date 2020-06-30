Брэд Питт впервые за четыре года приехал домой к Анджелине Джоли

Появление Брэда Питта в особняке Анджелины Джоли впервые за четыре года стало сенсацией. Папарацци практически круглосуточно следят за бывшими супругами, которые, к слову, живут в пяти минутах езды друг от друга.

Отношения между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли, мягко говоря, натянутые. Бывшие супруги по сей день не могут прийти к согласию по разделу имущества и опеке над детьми. Судебное разбирательство длится уже четыре года.

На днях голливудского актера заметили входящим в дом Анджелины впервые за четыре года. Брэд провел в гостях у бывшей около двух часов. Как передает Daily Mail, 56-летний артист уехал на мотоцикле из поместья Джоли в Лос-Фелисе в районе Лос-Анджелеса. Особняк Анджелина приобрела для себя и детей, когда затеяла развод, за 25 миллионов долларов.

Неизвестно, что побудило Питта приехать к Джоли. Возможно, звездные родители могли обсуждать предстоящий день рождения их близнецов Вивьен и Нокса. 12 июля детям исполнится 12 лет. Раньше знаменитости устраивали раздельные вечеринки, но, видимо, в этот раз решили объединить усилия.

К слову, в начале апреля Брэд и Анджелина договорились, что их дети будут посещать традиционные школы в Лос-Анджелесе, что положит конец домашнему обучению. В 2019 году актеру удалось добиться разрешения проводить с детьми больше времени. Теперь они видятся каждые несколько дней.

Отметим, 45-летня Джоли не раз заявляла, что хочет жить с детьми за границей, в то время как Брэд выступает категорически против вывоза детей в другие страны. Есть у пары и финансовые споры. Так, Анджелина требует большую сумму, чем та, о которой хотел договориться Питт.