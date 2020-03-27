"Хочет, чтобы папа «спас ее от коронавируса»": дочь Джоли после операции рвется к Брэду Питту

Старшая биологическая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта умоляет отца "спасти ее от коронавируса". Шайло Джоли-Питт заявила, что только рядом с родителем чувствует себя "безопаснее".

В США, как и в других странах мира, введен карантин, чтобы предотвратить распространении коронавируса. Многие знаменитости самоизолировались в своих особняках. Не стали исключением Анджелина Джоли и Брэд Питт. Меж тем, из-за пандемии Covid-19 не находит себе места 13-летняя дочь голливудских звезд, не так давно пережившая тяжелую операцию.

Эмоциональное состояние подростка и так в последнее время вызывает опасения. А теперь и вовсе наследница звезд сильно переживает. Как заявили инсайдеры, девочка "хочет, чтобы папа «спас ее от коронавируса»". Шайло упрашивает Анжелину позволить ей переехать к папе.

"Девочка обожает своего отца. В самые трудные времена она ищет спасения возле него", - говорят в окружении пары. Брэд, по-видимому, находит нужные слова для дочери. Говорят, между ними существует "действительно особая связь".

С ней солидарны и другие дети звездной пары. Они тоже тянутся к Питту.

"Дети любят проводить время с 56-летним актером. В настоящее время наследники считают, что их отец оказывает действительно успокаивающее влияние. Конечно, они любят и уважают свою маму, но теперь они чувствуют себя гораздо более комфортно в непринужденной обстановке дома рядом с Брэдом. Он просто счастлив видеть своих детей в любое время. Однако последнее слово, конечно, за Энджи", - приводит слова осведомленного источника The Mirror.

Актер в свое время так долго добивался того, чтобы чаще видеться с отпрысками. А теперь они сами стремятся быть с ним. Ранее появилась информация, что отец шестерых детей вроде как даже закопал топор войны со старшим приемным сыном Мэддоксом после нескольких лет напряженных отношений и конфликтных ситуаций. Кстати, не так давно старший наследник, по которому так тосковала Джоли, прилетел домой. Университет в Сеуле, где он начал учиться, закрыли из-за быстрого распространения вируса в Южной Корее.