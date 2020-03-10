Смотреть больно: первое фото дочери Анджелины Джоли после операции

Анджелина Джоли на днях шокировала поклонников неожиданным откровением. Голливудская актриса, которая как никто другой оберегает личную жизнь от посторонних, рассказала о том, что две ее дочери перенесли тяжелые операции. Актриса не стала обнародовать диагноз наследниц. Однако обмолвилась, что младшая Шайло перенесла хирургическое вмешательство на бедре. Теперь 13-летняя девушка передвигается на костылях.

Первое фото дочери Анджелины Джоли после операции стало достоянием общественности. После выписки из больницы Шайло передвигается на костылях.

Несмотря на то что девочка ограничена в движении, она старается вести привычный образ жизни. Так, на днях звездную маму и наследницу заметили в кино. Шайло и Джоли, помогающую ей с костылями, засняли на улице.

Очевидцы отметили, что им больно смотреть на своего кумира, так как на голливудской красавице буквально лица нет. При этом она старается держаться.

Что касается Шайло, то, судя по снимкам, ребенок сильно похудел. Ко всему прочему очевидно, что она пока не может наступать на ногу.

hollywoodiha.ir Первое фото дочери Анджелины Джоли после операции стало достоянием общественности

Ранее Анджелина Джоли рассказала о трудностях, с которыми столкнулась она и ее дочери - 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло. 44-летняя актриса написала откровенную колонку для издания Time, в которой сообщила, что ее дочери перенесли тяжелые операции. Она также призналась, что прежде чем обнародовать информацию, посоветовалась с детьми. Ведь она уважает их личную жизнь.

По словам Джоли, около двух месяцев она провела подле кровати Захары. Но только она вздохнула, как под нож хирурга попала младшая Шайло. Знаменитость подчеркнула, что сестры настолько трепетно заботились друг о друге, что, порой, у нее перехватывало дыхание от этого.

Голливудская звезда заверила, что все испытания только укрепили их семью. "Я увидела то, как младшие следили за тем, что делают медсестры, ассистировали им, а потом сами делали процедуры самостоятельно", - поведала артистка.

К слову, дочерей поддержал и их звездный папа Брэд Питт. Актер находился рядом с девочками в больнице, поэтому пропустил одну из важных кинопремий.

Напомним, Анджелина Джоли воспитывает шестерых детей: 18-летнего Мэддокса, 16-летнего Пакса, 15-летнюю Захару, 13-летнюю Шайло и 11-летних Вивьен и Нокса. Первые трое являются ее приемными детьми, а Шайло, Вивьен и Нокса она родила от актера Брэда Питта. Джоли и Питт были вместе шесть лет. Актеры повстречались на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". В 2006 году у них родилась дочь Шайло, а в 2014-м они поженились во Франции. Брак знаменитостей продлился всего два года. В 2016-м Энджи подала на развод. Суд развел их 12 апреля 2019 года. Шестеро отпрысков живут вместе с матерью.