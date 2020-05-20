2020-05-20T15:52:00+03:00
Звезды

Анджелина Джоли закатила скандал Брэду Питту

Актриса вне себя от ярости
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анджелина Джоли возмущена поведением Брэда Питта. Актриса закатила грандиозный скандал, после того как ее бывший муж перезнакомил своих подружек с детьми.Анджелина Джоли возмущена поведением Брэда Питта. Актриса закатила грандиозный скандал, после того как ее бывший муж перезнакомил своих подружек с детьми.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Анджелина Джоли возмущена поведением Брэда Питта. Актриса закатила грандиозный скандал, после того как ее бывший муж перезнакомил своих подружек с детьми.

Отношения между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом трудно назвать простыми. Бывшие супруги до сих пор так и не завершили бракоразводный процесс, начатый более четырех лет назад. А недавно стало известно, что Анджелина поставила 56-летнему Брэду ультиматум.

Голливудская красавица запретила артисту знакомить детей со своими подружками, передает Mirror. Актриса возмущена тем, что Питт представил 13-летную дочь Шайло 31-летней Алие Шокат, которая, по слухам, крутит роман с Брэдом. Женщина регулярно навещает актера в его доме в Лос-Фелисе, где он проводит самоизоляцию.

Отец познакомил девочку с актрисой из сериала "Замедленное развитие", когда она какое-то время гостила у него. Как рассказал инсайдер, Шайло была рада встрече с Шокат.

Когда Анджелина узнала об этом от дочери, то разразилась гневной отповедью в адрес бывшего. Она позвонила Брэду и закатила ему скандал, зявив, что в ее планы совершенно не входит заводить дружбу с его новыми женщинами. Она потребовала Питта избавить от такой чести и их детей.

Слухи о романе Питта и Шокат ходят с осени 2019 года. Так, в сентябре они посетили спектакль "Play is a poem" режиссера Итана Коэна в Лос-Анджелесе, а в октябре - шоу комика Майка Бирбильи. Никто из актеров информацию о своем романе не комментирует.

В декабре актер ответил на вопрос о новых романах. По словам звезды, он не избегает отношений, однако и не ищет никого специально. "Не знаю, сколько романов с женщинами мне приписали за последние два-три года, но ни один из этих слухов не соответствует действительности", - отметил артист.

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались в 2016 году после двух лет брака и почти десяти лет отношений. Пара воспитывает шестерых детей: приемных - Мэддокса, Захару, Пакса и биологических - Шайло и близнецов Нокса и Вивьен. Старший сын Мэддокс, которому в августе исполнилось 18 лет, учится в университете в Южной Корее.

Анджелина Джоли: от бунтарки до настоящей леди.Анджелина Джоли - одна из «самых обожаемых женщин в мире». Как думаете, за что так любят актрису?

ИСТОЧНИК KP.RU

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