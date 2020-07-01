Роскошный дом Анастасии Заворотнюк: как живет актриса после выписки из онкоцентра

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк в последнее время очень много внимания уделяет блогу. Анна публикует фото и видео, философствуя и рассказывая о том, как проходят ее дни. О маме она не говорит. Зато все чаще показывает роскошный дом, в котором живет после выписки из онкоцентра звезда сериала "Моя прекрасная няня".

Несколько лет назад актриса за два миллиона долларов купила трехэтажный дом площадью в 900 квадратных метров с собственным бассейном и спортзалом, оборудованным на верхнем этаже.

anna_zavorotnyuk Семья Анастасии Заворотнюк

На опубликованных кадрах девушка запечатлена в богатых интерьерах. В отделке коттеджа преобладают натуральный камень и дерево, бархатная и кожаная мебель, резные зеркала и прочие элементы изысканного декора. Интерьер дома Анастасии выполнен в светлых тонах. Повсюду мраморные лестницы, полы и подоконники. Есть в доме и камин. В уютной гостиной стоит рояль. Анастасия явно ни в чем себе не отказывала, когда обустраивала гнездышко.

anna_zavorotnyuk Человеку очень трудно выносить одиночество

Особняк окружают многочисленные растения и буквально море цветов. Радует глаз и ухоженный газон.

anna_zavorotnyuk Мне очень комфортно в своем весе и теле

Сразу видно - все это сделано с огромной любовью и на подобную роскошь ушло немало денег. Теперь же внушительные суммы тратятся на то, чтобы поддерживать все это великолепие в надлежащем виде.

anna_zavorotnyuk На удаленке с домашним питомцем соблюдать дистанцию не получается, трудно переносим одиночество А ваши питомцы вас веселят?

Напомним, о болезни Анастасии Заворотнюк заговорили августе 2019 года. Именно тогда появилась шокирующая информация о том, что у нее диагностирован рак головного мозга. К тому времени актриса несколько месяцев не появлялась на публике и перестала отвечать на телефонные звонки. Родственники слухи подтвердили ли октябре.

anna_zavorotnyuk Принимаю ситуацию такой, какая она есть

В середине мая 2020 года диагноз Заворотнюк на всю страну объявил директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров. На совещании по вопросам развития генетических технологий он доложил президенту Владимиру Путину, что у актрисы глиобластома. Академик заявил, что в ее лечении могут использоваться новые технологии, разработанные для борьбы с терминальной стадией рака. Макаров подчеркнул, что родственники "прекрасной няни" передали ученым раковые клетки, а специалисты уже подобрали вирусы, которые их убивают. Он также отметил, что в настоящее время у Заворотнюк наметилась ремиссия.