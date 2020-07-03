«Заказала экстрасенсу смертельный заговор. А потом наняла киллера»: бизнесмена застрелили в подсобке, как в старых фильмах про мафию

День был жарким - совсем как сейчас. Самый солнцепек. Людей на улице почти нет, попрятались по домам. 60-летний Николай Леонов подъехал на машине к зданию своего торгового центра на окраине подмосковного поселка Поварово. В руках пара пакетов. Зашел, как обычно, с черного входа. Позвонил. Одна из сотрудниц открыла боссу дверь.

- Коля! - окрикнул кто-то.

Николай увидел человека в мотошлеме. Не узнал. Или что-то заподозрил. Одно знаем точно - бизнесмен поспешил зайти в подсобку. Но запереть дверь не успел.

- Коля, постой! - снова крикнул мотоциклист. Через секунду он уже был у двери. В руке возник «длинный» пистолет с глушителем.

Дальше все было, как в старых фильмах про итальянскую мафию. Киллер выстрелил трижды. (Очевидцы потом скажут: звук был, будто шарики лопались. Две пули попали в лицо Леонову). И бежать. На углу здания его ждал подельник на мотоцикле. Рванули с места. А по торговому центру уже разносились истошные женские крики:

- Убили! Скорую вызывайте!

Алина Хохлова на свои 57 никак не выглядит

КТО ПОДСТАВИЛ АЛИНУ ХОХЛОВУ?

Это убийство произошло в июне прошлого года. Следователей тогда удивило, кому же так сильно перешел дорогу пожилой мужчина, чтоб его так лихо, почти по-киношному, убирать?!

Николай Леонов был директором торгового центра и, как рассказывают, его секретным совладельцем. Впрочем, в данном случае «торговый центр» - слово, конечно, громкое. ТЦ «Всё» в Поварово - это совсем небольшое двухэтажное здание, выкрашенное в ядреный ярко-зеленый цвет. (Говорят, владельцы сделали это по феншую, чтоб к деньгам). Первый этаж несколько лет назад построили под магазин формата небольшой «Пятерочки», а на втором - шесть секций для арендаторов. Одеждой и канцтоварами торговали.

Торговый центр «Всё» - двухэтажное здание на окраине ПоваровоФото: Александр РОГОЗА

Сейчас здесь полная тишина и запустение. Последние арендаторы разбежались, когда началась эпидемия коронавируса - нечем стало платить за торговые площади.

Тогда, год назад, очень быстро стало понятно, что убийство связано с работой Леонова. Рассказывали, что накануне у мужчины на почве финансов возникли конфликтные ситуации с кем-то из поставщиков. Но спустя несколько дней следователи неожиданно задержали гражданскую жену Николая Леонова.

Алина Хохлова всего на три года моложе, ей 57, но выглядит лет на 40 - эффектная блондинка с хорошим маникюром, худенькая. По версии следствия, Хохлова и стала заказчицей убийства. Но знакомые «семейной» пары в это категорически не верят.

- Алину подставили, сделали козлом отпущения! - уверенно говорит одна из сотрудниц «Всё», приближенная боссов, так сказать. - Никаких доказательств ее вины следователи до сих пор, за год, не представили. Не могла она. Если бы видели, как они нежно друг к другу относились! Это была настоящая, зрелая любовь, которая на всю жизнь…

Еще одна женщина объясняет главную цель этой «подставы» - захват бизнеса, которым на паях владели Хохлова и Леонов. Помимо торгового центра это еще один магазин в соседнем поселке. И звучит эта версия довольно убедительно.

Вот здесь, у черного входа, год назад киллер расстрелял Николая ЛеоноваФото: Александр РОГОЗА

НЕДЕЛЯМИ НА «ДОШИРАКЕ»

Тут стоит отмотать пленку лет на пятнадцать назад, когда Николай и Алина только познакомились. По словам друзей, она тогда только развелась с мужем, оставшись с тремя детьми-подростками на руках, а Николай - владелец автосервиса в другом районе Подмосковья - тоже уже несколько лет ходил бобылем. Познакомили их друзья, на каком-то празднике. Потом они уж сами сходили на пару свиданий. А потом произошла трагедия - старший сын Хохловой разбился на мотоцикле. Парню было всего 20 лет. (По иронии судьбы, место его гибели - на той же улице, где сейчас стоит ТЦ «Всё», всего в 300 метрах).

- Алина после смерти сына едва не умерла от горя. И Коля ее в тот момент очень сильно поддержал, - говорит знакомая семьи. - Именно тогда они и сблизились по-настоящему. Начали жить вместе. Коля ее детей, сына и дочь, принял, как родных.

Затем мужчина и женщина решили открыть совместный бизнес. Поставили в Поварово небольшую продуктовую палатку.

Алина Хохлова любила пощеголять на страницах бизнес-журналовФото: Александр РОГОЗА

- Деньги на это в основном давал Николай, - рассказывает «КП» брат Леонова Сергей. - Денег было мало. Я отлично помню время, когда они неделями сидели на одном «Дошираке», потому что все заработанное вкладывали в раскрутку.

Потом появился еще один магазин. Потом решили строить двухэтажный торговый центр. Его первая версия сгорела в 2015-м. Подозревали поджог - будто им еще тогда кто-то начал вредить. Но Леонов с Хохловой возвели на этом же месте более монументальное здание - нынешний ТЦ «Всё». По словам брата, Николай вложил в этот проект 150 тысяч долларов, вырученных от продажи дома на востоке Подмосковья. Алина, в свою очередь, брала для этого кредит.

В общем, получилась очень красивая (без всякой иронии) история про успешный малый бизнес с нуля. Правда, для большинства владелицей, «лицом» всей этой маленькой поваровской «империи» была именно Алина Хохлова. Уже раскрутившись, женщина с удовольствием раздавала интервью районной прессе (в публикациях, например, рассказывается, что в начале рабочего дня весь персонал по настоянию хозяйки читает православные молитвы), несколько раз баллотировалась в местные депутаты. А вот ее гражданского супруга многие почему-то считали чем-то вроде завхоза. Мол, неплохо пристроился мужчина при роскошной и успешной женщине!

Впрочем, на семье все эти посторонние разговоры, вроде бы, никак не отражались. Сразу несколько женщин в восторженных тонах расписывают, как прекрасно жили Хохлова и Леонов.

- Не могла она Коле смерти желать! - повторяют мне несколько раз.

По версии следствия, сын Хохловой Антон, которому Леонов заменил отца, тоже причастен к убийству

ПЕРВОЕ ПОКУШЕНИЕ

В тот день Леонов приехал во «Всё» после короткой «ревизии» в другом их общем магазине в соседней деревне Гончары. Один из сотрудников видел, что у точки стоял мотоцикл, на котором сидели двое мужчин. А когда Леонов отъехал на машине, те двинулись следом.

Получается, у ТЦ они его и нагнали.

- Когда Колю убили, позвонили и Алине. Она немедленно примчалась. Видели бы вы ее состояние! Она разве что головой тут об стены не билась. Ревела белугой. Я людей в таком горе до этого никогда не видела, - продолжает одна из работниц ТЦ. - И на похоронах все время рыдала. За несколько дней Алина так сильно исхудала, осунулась. Нет, никто из нас не верит, что она причастна к убийству.

- А вы знаете, что это было уже второе покушение на Николая Леонова? - спрашивает меня собеседник, имеющий отношение к следствию. - В 2017 году на него уже нападали. Несколько мужчин подкараулили его и били по голове железной трубой. Леонов лежал в реанимации, но выжил. Тогда уголовное дело возбудили по статье «грабеж» (у мужчины забрали борсетку с деньгами), но никого не нашли. А после убийства Николая тот эпизод начали раскручивать заново.

- И что? Хохлова на допросах призналась, что имеет отношение к этому делу?

- Нет. Вину она не признает.

ЗАДЕРЖАН ИЗВЕСТНЫЙ ТРЕНЕР ММА

Чтобы раскрутить эту историю, следователям пришлось почти год собирать информацию буквально по крупицам. Кропотливо анализировали данные по сотовым звонкам, изучали связи. Все это время обывателю действительно казалось, что убийство Николая Леонова стало «глухарем». Хотя Хохлова сидела в СИЗО, у следствия не было главных лиц - убийцы и как минимум одного его сообщника на мотоцикле.

И все-таки их нашли. Несколько недель назад в Москве и Подмосковье задержали сразу пять человек. Среди них оказался сын Алины Хохловой Антон, которому Николай Леонов когда-то заменил отца. В домах других фигурантов нашли пистолет, из которого был застрелен предприниматель, патроны из той же партии, засветившиеся на видео шлем и скутер. Но куда больше наделало шуму то, что среди арестованных оказался известный тренер ММА Владимир Осия, еще совсем недавно тренировавший одну из молодежных сборных России. А он-то каким боком?

Уже когда мужчины начали давать показания на допросах, паззл у следователей окончательно сложился.

- Известно, что некоторое время назад Алина Хохлова начала связываться с колдунами и экстрасенсами, - рассказывает «Комсомольской Правде» источник в следствии. - Она хотела, чтобы «чародеи» навели на Леонова смертельную порчу, извели его. Разумеется, эти «сеансы» не принесли никакого эффекта. Тогда, видимо, и возникла мысль устранить его физически. Участников того нападения 2017 года уже удалось задержать. Это отец и сын, уроженцы Кавказа.

Но зачем? По словам, опять же, знакомых семьи, жили Алина и Николай душа в душу. Брак официально не оформляли («Они на расспросы отмахивались - мол, мы уже зрелые люди, мы и без росписи друг друга любим»), по документам весь бизнес был записан на Хохлову. Ну и какой смысл убивать Леонова, если он ни на что юридически претендовать не может?

«ХОТЕЛ ПЕРЕПИСАТЬ СВОЮ ДОЛЮ НА ДОЧЬ»

- Это так. Но по показаниям разных людей, между Леоновым и Хохловым еще несколько лет назад начался разлад, - говорит источник. - Он считал, что они должны поделиться все пополам по совести, так как до этого он вложил в бизнес все свои сбережения. Леонов давил. Доставал ее.

- Однажды Коля признался, что хочет разделить бизнес юридически и записать свою долю на дочь от первого брака, - заявляет «КП» Сергей Леонов. - С тех пор у них и начался конфликт. Алина пыталась отложить разговоры, на почве этого они и ссорились.

Детали дальнейших событий в следствии пока не раскрывают - со всеми арестованными продолжают работать. Каждый, понятно, сейчас пытается переложить вину на другого.

По словам источника, схема могла выглядеть так. Алина Хохлова жалуется сыну на прессинг со стороны Леонова. Антон (сын) когда-то занимался спортом, был знаком с серьезным человеком - Владимиром Осия. Считается, что тренера могли попросить найти нужных людей для устранения бизнесмена. Один из этих людей в итоге следил за Леоновым, другой отвечал за транспорт, третий был киллером.

Впрочем, расследование еще не завершено.

ВАЖНО!

В следствии обнаружили фейковый аккаунт, который Хохлова создала для связи с наемниками по первому нападению на Николая Леонова. Женщина перевела им оговоренную сумму (по данным «Комсомольской Правды» - 1 млн рублей), но после неудачного покушения, когда гражданский муж выжил, требовала вернуть часть денег назад.

Разумеется, нападением занималась полиция. По словам источника, Хохлова пыталась увести следствие в сторону, высказав версию, что на ее супруга мог напасть муж одной из сотрудниц магазина, пойманных на воровстве.

КСТАТИ

Сын Алины Хохловой Антон может быть замешан в еще одной смерти. Полгода назад (уже после убийства Леонова) при странных обстоятельствах умерла его жена Кристина.

По словам близкого окружения Хохлова, молодая женщина якобы пыталась покончить с собой. Антон уверяет, что нашел ее уже в таком состоянии, со шнурком на шее, вызвал скорую. Спустя несколько суток Кристина умерла в реанимации. При этом родные покойной уверяют, что ее сильно избили - на теле были видны следы побоев. Считают, что к этому имеет отношение Антон.

- Он уже несколько лет наркоманит. Бедовый он, - говорят в кругу семьи. - Так что запросто мог в угаре избить Кристину, а потом инсценировать самоубийство.

Однако по официальным данным, экспертиза подтвердила - женщина сама пыталась наложить на себя руки.

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Мечтала подружиться с Пугачевой

За последние годы гендиректор ООО «Всё» Алина Хохлова получила две премии за успехи в бизнесе. Одни названия чего стоят! - «Элита национальной экономики», Национальная премия «Предприятие года-2015». Это все, конечно, понарошку. Нет, премии реальные, вот только вручаются они обычно за деньги. Человек, желающий получить статуэтку из серии «Ты самый лучший», оплачивает свое участие. Ну какая «элита», если речь идет о местечковом магазине в поселке? Но для имиджа это, видимо, важно. Алина Хохлова старательно пиарила это событие в местной прессе.

«Через Поварово проходит много путей-дорог, удобное географическое положение, - рассказывала она в интервью одному из изданий. - Мимо нас на свою дачу ездит Алла Пугачева, и, хотя с ней самой мы не знакомы, водитель ее - наш завсегдатай. А там глядишь, и с самой Примадонной познакомиться доведется».

Место убийства предпринимателя в Солнечногорском районе.

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