2020-07-04T13:58:39+03:00
Экономика

Вопрос на 200 миллиардов: Увеличат ли в России имущественный налоговый вычет

«Комсомолка» выяснила, кто может выиграть от индексации
Евгений БЕЛЯКОВ
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Разбирались с вопросом: увеличится ли в России налоговый вычет на имущество.Разбирались с вопросом: увеличится ли в России налоговый вычет на имущество.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Депутат Госдумы Евгений Федоров отправил письмо в адрес премьер-министра Михаила Мишустина. В нем он предложил вдвое повысить суммы, с которых гражданам полагается имущественный налоговый вычет при покупке или строительстве жилья.

- В целях повышения доступности жилья для российских семей прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза, - говорится в письме, которое приводит RT.

Напомним, сейчас имущественный налоговый вычет состоит из двух частей:

- Вычет от покупки недвижимости. Здесь можно получить 13% от двух миллионов рублей, то есть не более 260 тысяч рублей.

- Вычет с процентов по ипотеке. Здесь можно получить 13% от трех миллионов рублей, заплаченных банку, то есть не более 390 тысяч рублей.

Итого – общая сумма возврата может составить не больше 650 тысяч рублей. По мнению Федорова, эти цифры нужно увеличить вдвое – до 4 и 6 млн рублей соответственно. А «чистыми» можно будет вернуть от государства 1,3 млн рублей.

Депутат Госдумы Евгений Федоров Фото: Иван ПРОХОРОВ

Депутат Госдумы Евгений ФедоровФото: Иван ПРОХОРОВ

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ КВАДРАТНОГО МЕТРА В РОССИИ

Нынешние суммы имущественного налоговой вычета были узаконены с января 2008 года. За это время цены в стране выросли более чем вдвое. Поэтому повышение порога налогового вычета выглядит разумным.

Другое дело, что стоимость недвижимости выросла не так сильно. Лишь на треть. По данным «Авито Недвижимость», стоимость квадратного метра в среднем по России сейчас составляет 45 тысяч рублей. А в Москве – 184 тысячи рублей.

КТО ПОЛУЧИТ ВЫГОДУ ОТ ПОВЫШЕНИЯ

В регионах средняя стоимость покупаемой квартиры обычно укладывается в два миллиона. В крупных городах – нет.

Но при этом выгоду от повышения получат и в столице, и в провинции. С 2014 года вычет можно разбивать на несколько сделок. Если первая квартира стоила 1,5 млн рублей, то вычет с оставшихся 500 тысяч можно получить при покупке второй.

С 2008 года цены на квартиры в стране выросли более чем вдвое Фото: Дмитрий ИГНАТОВ

С 2008 года цены на квартиры в стране выросли более чем вдвоеФото: Дмитрий ИГНАТОВ

СКОЛЬКО ПОТРАТИТ БЮДЖЕТ

Убыток получит только бюджет. В прошлом году имущественным вычетом воспользовались почти 4 млн граждан. Они вернули из казны около 200 млрд рублей. Если увеличить порог налогового вычета, сумма может вырасти вдвое.

В то же время та или иная индексация действительно назрела. Во-первых, она поможет частично компенсировать рост цен на недвижимость за прошедшие 12 лет. Во-вторых, поддержит строительный рынок. Хотя в правительстве могут резонно посчитать, что программы льготной ипотеки под 6,5%, запущенной в мае, вполне достаточно.

При покупке квартиры можно получить вычет 13% от двух миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

При покупке квартиры можно получить вычет 13% от двух миллионов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ

ВАЖНЫЙ НЮАНС

Сначала налоги, потом вычеты

Государство вернет деньги только в том случае, если вы платили подоходный налог. К примеру, при официальной зарплате в 10 тысяч рублей в месяц за год получится вернуть только 15,6 тысячи рублей (13% от 120 тысяч).

Подробнее про имущественный налоговый вычет можно почитать здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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