«До наркотиков Ефремов уже давно деградировал»: Кинопродюсер рассказал о страшной зависимости актера

В минувшую пятницу адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сделал более, чем странное заявление якобы артист не считает себя виновным в смертельной аварии, в которой погиб курьер Сергей Захаров.

«Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП. Более подробнее ничего пояснять не буду - это преждевременно. Данное преступление он не совершал.

Михаил Олегович, когда ранее сказал: «Я хочу возместить»,- не возместить, а «готов платить», потому что в ДТП участвовала его машина», - сказал адвокат Ефремова телеканалу «Москва-24».

Правда, потом Пашаев частично взял свои слова обратно, мол, Ефремов не заявлял о своей невиновности, но нюансы там есть...Затем последовал намек, что за рулем в тот роковой вечер мог быть другой человек…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/784093" frameborder="0"></iframe> Ефремов признал вину в ДТП в разговоре с полицией.Полицейские попытались допросить Михаила Ефремова у него дома во втоник об обстоятельствах ДТП со смертельным исходом, в которое он попал накануне

Линия защиты Михаила Ефремова удивила его коллег по цеху. Основатель кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи продюсер Марк Рудинштейн знает Ефремова не один десяток лет, актер был частым гостем его киносмотра.

- Стараниями своего адвоката Ефремов сейчас безобразно выглядит в глазах общественности, - вздыхает в беседе с kp.ru Марк Рудинштейн. - На мой взгляд, юрист несет какую-то околесицу.

Он его просто еще больше губит. Я не знаю, говорит это Миша или нет, но адвокат вызывает к Ефремову ненависть у населения. Это ужас просто. Где он этого адвоката взял?

Удивительно, что друзья не могли ему посоветовать другого юриста…

Видимо, Пашаев из тех адвокатов, которые привыкли защищать мажоров, людей, у которых много денег, которым все равно, что он за них говорит. Свобода любой ценой. Но у актеров все- таки есть момент репутации...Он просто уничтожает Ефремова. Миша и так не совсем нормальный человек. Я его давно знаю, намучился с ним на фестивале «Кинотавр».

Один раз он у меня чуть не утонул, чудом спасла моя охрана. Напился и упал с пирса в море, начал орать, барахтаться. Хорошо, что рядом с ним был собутыльник, актер Александр Баширов, который позвал на помощь.

- Но кроме алкоголя, если верить СМИ, у Ефремова в вечер аварии нашли в крови наркотики. Как думаете, это правда?

- В этом отношении Миша уже давно деградировал. Он талантливый человек, но больной… Там все было. И алкоголь и до наркотиков дело дошло.

Но несмотря на весь этот букет, Миша всегда был хорошим парнем, очень талантливым актером, поэтому его все жалели- и коллеги, и журналисты.

- Его не лечили?

-Нет. Жена Соня ничего не могла с ним сделать, она преданный Мише человек, но заставить его лечь в больницу она не смогла. Миша сам не хотел. Если человек сам не хочет, его не заставишь…

Помню, на «Кинотавре» он пил, не просыхая. Он даже в номере не спал. Всегда валялся, то на пирсе, то на камнях.

- Но, наверное, нельзя сказать, что он больше всех пил?

- Можно сказать (смеется.). Трезвым мы его почти не видели. Он всегда пил больше всех.

Это болезнь. В этой семье так исторически сложилось. Гены...Его отец Олег Николаевич Ефремов порой уходил в такие глубокие запои…

Вот и Мише это передалось.

Он всегда умудрялся остановиться перед съемками или спектаклями, зависимости у него не было. Творчество отвлекало его от пьянства…

Помню, как мы с Ефремовым и Ренатой Литвиновой приехали в Киев на презентацию фильма «Девушка, самолет, небо».Там был 3-тысячный зал. Мы вышли к публике в начале фильма, а потом еще у нас была запланирована встреча со зрителями в конце премьеры.

Я понимал, что за Ефремовым надо приглядывать, но в какой-то момент потерял его из вида. А он за это время уже где-то набрался и после фильма на четвереньках выполз на сцену, оскорбил Литвинову и уполз обратно за кулисы.

На мой взгляд, сейчас надо бить во все колокола, чтобы от Ефремова убрали этого адвоката.

Миша же дружит с Гармашом, с Высоцким, неужели они не видят, в какую страшную пропасть он падает…Я даже не могу понять, в чем там заключается линия защиты- адвокат сначала на плохом русском говорит одно, потом другое, потом третье… И главная беда - он ссылается на Мишу. Думаю, жена молчит, потому что она напугана, все- таки у нее маленькие дети, - поделился с КП продюсер Марк Рудинштейн.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/784083" frameborder="0"></iframe> Все пьяные выходки Михаила Ефремова.Авария, в которую попал актер Михаил Ефремов, это самый трагический, но не первый результат его любви к выпивке.

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