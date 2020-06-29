"Испытывает страшные муки": четвертая жена откровенно рассказала о болезни Михаила Ефремова

Михаил Ефремов после смертельного ДТП в центре Москвы находится под домашним арестом и может видеться лишь с близкими родственниками. Он живет с пятой женой Софьей Кругликовой и тремя несовершеннолетними детьми. При этом трое старших наследников от предыдущих браков постоянно навещают отца. А вот бывшим женам видеться с Михаилом Олеговичем нельзя по закону.

Особенно тяжело переживает происходящее с Михаилом Ефремовым его четвертая жена Ксения Качалина. Они были женаты четыре года. От союза со звездой "Современника" актриса родила дочь Анну Марию.

"Я его люблю как актера, как режиссера. А как мужчину - нет. Не чувствую по отношению к нему ничего - ни боли, ни жалости. Но он гений... Бог хочет получить от Миши все семь смертных грехов. Миша - православный человек, и самый страшный для него суд - это суд Бога", - убивается Качалина.

Адвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов возвращаются с допроса.Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Ефремов до недавнего времени не просто заботился о Ксении, а содержал ее. "В связи с ситуацией с моим бывшим мужем у меня на телефоне полно денег. Миша заранее позаботился, чтобы у меня работала связь... Были долги по квартплате, но Миша все погасил", - рассказала Ксения.

На днях она сдала анализ на употребление наркотиков. "Рядом с моим домом есть центр. И результат отрицательный. Я не люблю наркотики. Пробовала раньше, но не полюбила. Зачем они, когда у меня есть бутылка хорошего шампанского? Писали, что я употребляю ЛСД, это чушь", - говорит женщина.

По ее словам, если Михаил Олегович и употреблял наркотики, то из-за болезни.

"Он очень больной человек и испытывает страшные муки из-за сильной астмы. Думаю, что во время приступа удушья он и совершил этот смертельный поворот. Хотя при астме нельзя употреблять наркотики", - цитирует ее "Экспресс газета".

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов на джипе выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон. Водитель пострадавшей машины Сергей Захаров умер в больнице через несколько часов после ДТП. Экспертиза показала наличие в крови актера не только алкоголя, но и наркотиков. В рамках расследования дела Ефремова о смертельном ДТП возбуждено также уголовное дело о сбыте наркотиков. 12 июня артист попросил прощения у семьи погибшего водителя и предложил им помощь. Однако родня Захарова помощь не приняла.