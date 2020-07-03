Михаил Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП

Михаил Ефремов заявил о невиновности в смертельном ДТП в центре Москвы, в которой погиб водитель Сергей Захаров. Как заявил адвокат Эльман Пашаев, актер признает, что в ДТП участвовала его машина, но не он сам.

"Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП. Более подробнее ничего пояснять не буду - это преждевременно. Данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: «Я хочу возместить», - не возместить, а «готов платить», потому что в ДТП участвовала его машина", - объяснил представитель защиты телеканалу "Москва-24".

В свою очередь, адвокат сына погибшего в ДТП Сергей Аверцев сильно удивлен заявлением Ефремова. "До этого же он вину признавал. Это очень часто бывает, что люди пытаются уйти от ответственности различными способами. Будем анализировать эти показания и будем добиваться правды", - сказал он.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов на джипе выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон. Водитель пострадавшей машины Сергей Захаров умер в больнице через несколько часов после ДТП. Экспертиза показала наличие в крови актера не только алкоголя, но и наркотиков. В рамках расследования дела Ефремова о смертельном ДТП возбуждено также уголовное дело о сбыте наркотиков. 12 июня артист попросил прощения у семьи погибшего водителя и предложил им помощь. Однако родня Захарова помощь не приняла.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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