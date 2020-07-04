Помощница впервые показала певицу МакSим после тяжелой реабилитации

Четыре месяца назад певица МакSим объявила о том, что уходит со сцены. Неожиданными подробностями происходящего со звездой делилась и ее помощница - артистка находилась в больнице в состоянии средней степени тяжести. Она проходила тяжелую реабилитацию после жуткого ДТП. Сообщалось, что у знаменитости проблемы с сосудами, ногами и позвоночником. На днях появилось свежее фото вокалистки.

Помощница певицы МакSим опубликовала в блоге снимок звезды. Маргарита Соколова впервые показала, как выглядит ее подопечная после тяжелой реабилитации.

sokllovamargarita По слухам, рядом с певицей МакSим - ее новый муж

В кадре Абросимова стоит в спортивной форме на площадке для игры в большой теннис, держит на плече сумку с ракетками и улыбается. Рядом с ней запечатлен очень красивый мужчина. По слухам, это ее новый муж.

В конце 2019 года 36-летняя артистка показывала помолвочное кольцо с бриллиантами и сообщала, что неимоверно счастлива. В ее жизни наступила белая полоса, а все горести остались позади. Она, наконец, обрела женское счастье. "Я сказала Да!", - объявила вокалистка.

Артистка, к слову, уже была замужем. В октябре 2008 года она связала себя узами брака со звукорежиссером Алексеем Луговцовым. В марте 2009-го родила ему дочь. Девочку назвали Александрой. Но через два года супруги развелись. От следующих отношений МакSим родила дочь Машу. Она появилась на свет осенью 2014-го. Отец малышки Андрей Петров не стал жениться на певице. Он ушел от нее незадолго до родов. А потом и вовсе женился на 21-летней дочери миллионера и студентке МГУ Елизавете Брыксиной.

Для Марины, которая узнала о свадьбе от своего окружения, это был страшный удар. Но она нашла в себе силы жить дальше. А в начале февраля 2020 года артистку настиг новый удар. Врачи порекомендовали исполнительнице прекратить концертную деятельность. Она получила жуткие травмы в автоаварии. 23 апреля 2019 года стало известно, что Абросимова попала в ДТП по пути в аэропорт. Причиной инцидента стало пробитое колесо. В результате МакSим потеряла память, у нее опухли ноги и было разбито лицо.