Пелагея получила новый удар из-за развода с Иваном Телегиным

Певица Пелагея тяжело переживает развод с мужем Иваном Телегиным. Из-за стрессов, связанных с судебными разбирательствами, артистка потеряла голос. В настоящее время врачи делают все от них зависящее, чтобы помочь 33-летней звезде.

Пелагея получила новый удар - она лишилась голоса. Певица проходит реабилитацию под наблюдением врачей. "Поля даже предположить не могла, что ее муж будет так себя вести. Стресс с разводом дал о себе знать: у нее пропал голос. Это очень тонкий инструмент, его состояние может сильно страдать от нервного напряжения, отсутствия сна. Сейчас Пелагее уже гораздо лучше, голос вернулся, но она продолжает восстановительные процедуры под нашим наблюдением", - цитирует "СтарХит" доктора медицинских наук Льва Рудина.

В последнее время Иван Телегин почти перестал уделять внимание их общей дочери Тасе. Кроме того, хоккеист решил претендовать на недвижимость, в которой живут артистка с ребенком. Речь идет об общем доме и квартире.

Семейный юрист Пелагеи ранее назвал достаточно неожиданную причину расставания исполнительницы с Телегиным. Как он отметил, когда звезды еще жили вместе, у певицы случалась беда: умер ее близкий друг. Она не находила себе места. При этом исполнительница попросила мужа поехать с ней на похороны, чтобы ее поддержать в непростой момент жизни. "Но вместо этого Иван самоустранился и предпочел отправиться с друзьями в баню на всю ночь. Случилась ссора, которая и послужила началом конца", - уточнил мужчина.

Напомним, Пелагея и Иван Телегин поженились в 2016 году, а в начале 2017 года на свет появилась их совместная дочь Таисия. В конце 2019 года певица сообщила, что разводится с супругом. При этом ради дочери они обещали сохранить хорошие отношения. В конце мая 2020 года Пелагея подала на развод. Следующее заседание суда по разводу состоится 9 июля. Хоккеист настоял, чтобы слушание проходило в закрытом режиме. На нем будут решаться вопросы по разделу совместно нажитого имущества и алиментам.