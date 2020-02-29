Муж Пелагеи с любовницей с размахом отпраздновал свое 28-летие

Муж Пелагеи в честь своего Дня рождения сделал подарок самым преданным поклонникам. Иван Телегин впервые разместил в блоге фото с любовницей Марией Гончар. Судя по снимку, хоккеист по-настоящему счастлив.

Иван Телегин с размахом отметил 28-летие. Празднование началось дома - нынешняя пассия хоккеиста преподнесла мужу Пелагеи именинный торт, увенчанный фигурками самого Ивана и их любимца - собаки породы сиба-ину Фокси. Говорят, пушистого друга подарил блондинке сам Телегин.

Помимо кулинарного шедевра в этот день Мария купила спортсмену массивную корону, а также украсила жилище шариками с цифрами 28. Спортсмену сюрприз явно пришелся по душе - в кадре сам именинник широко улыбался и буквально светился от счастья.

Именинный торт, увенчанный фигурками самого Ивана и их любимца - собаки породы сиба-ину Фокси.Фото: Instagram.com

А уже вечером спортсмен закатил вечеринку в одном из московских ресторанов. Он позвал туда близких друзей. И, конечно же, Гончар была рядом.

Парочка наконец-то рассекретила свои отношения, опубликовав совместное фото каждый в своем блоге. Иван и раньше выводил любовницу в свет, но раньше подобные снимки появлялись у общих знакомых Ивана и Марии.

Напомним, Пелагея в конце 2019 года заявила, что разводится с хоккеистом ЦСКА Иваном Телегиным после слухов об измене мужа. Позже и сам спортсмен сообщил, что их история любви с певицей подошла к концу. По его словам, в распаде их семьи нет вины посторонних людей, обстоятельств или событий.

Несколько лет ходят слухи, что Пелагея стала причиной того, что Телегин оставил беременную возлюбленную ради певицы. Сама артистка все инсинуации отвергала, говоря, что к моменту ее романа избранник был свободен.