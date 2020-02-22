Пелагея поделилась с Иваном Ургантом своей личной драмой

Развод с Иваном Телегиным оказался психологически тяжелым для Пелагеи. Совершенно неожиданно певица столкнулась с настоящей травлей и атакой хейтеров. Однако звезда не опустила руки, а, напротив, настроена решительно. Она даже записалась на бокс.

В декабре 2019 года Пелагея объявила о расставании с 27-летним хоккеистом Иваном Телегиным. Артистка не скрывает, что ей трудно далось решение обнародовать детали личной жизни. Тогда звезда призналась, что хочет сохранить хорошие отношения с бывшим мужем ради трехлетней дочери Таисии. Певица надеялась, что официальное заявление всех успокоит и поставит точку на неприятной для нее теме. Но вышло иначе.

В прессе стали муссироваться слухи и домыслы о причинах расставания певицы и хоккеиста, а в соцсетях хейтеры стали травить артистку. Пелагея заверила, что всячески стремилась предотвратить развод.

Пелагея. "Вечерний Ургант". 21.02.2020.Певица впервые прокомментировала скандал со своим участием

"Я оказалась в той точке, в которой хотела оказаться меньше всего. Я делала все, чтобы этого не произошло. А теперь мне хочется спрятаться в комнате с закрытыми шторками и не выходить. Но я так не делаю, поскольку считаю, что любая сложная история - это удачный момент для трансформации. И потом, я же мать. Мать должна быть весела, с утра бодра", - рассказала певица Ивану Урганту.

После обрушившейся не нее травли Пелагея даже стала заниматься боксом. "Я учусь защищаться. Я всегда была таким мирным котом Леопольдом. Говорила: «Ребята, давайте жить дружно, давайте не будем ссориться». Но в какой-то момент поняла: я уже девушка взрослая, мать. И за правду, за правое дело, за свою репутацию и за семью я даже на бокс сейчас пошла. Так что помните об этом", - поведала блондинка в эфире шоу "Вечерний Ургант".

Певица поблагодарила поклонников за поддержку. "Я в очередной раз убедилась, какие у нас удивительные, замечательные, сердобольные и участливые люди живут в нашей стране", - заявила она.

Пелагея также рассказало о своей дочке. Девочка растет очень активным ребенком. "Тут примешались гены семьи Телегиных. Дочка у меня очень спортивная. Она так быстро бегает! А еще очень высокая. Мы одежду для шестилеток покупаем, хотя ей всего три", - сообщила артистка. Таисия ходит в бассейн, балетную школу и занимается английским языком.

Напомним, Пелагея заявила, что разводится с хоккеистом ЦСКА Иваном Телегиным после слухов об измене мужа. Позже и сам спортсмен сообщил, что их история любви с певицей подошла к концу. По его словам, в распаде их семьи нет вины посторонних людей, обстоятельств или событий. Несколько лет ходят слухи, что Пелагея стала причиной того, что Телегин оставил беременную возлюбленную ради певицы. Сама артистка все инсинуации отвергала, говоря, что к моменту ее романа избранник был свободен.