Тайная поездка Михаила Ефремова в святые места: как жена спасала актера от пьянства

Михаил Ефремов ждет суда под домашним арестом. После смертельного ДТП, которое он совершил, прошел почти месяц. Ефремову сейчас разрешено выходить из дома только для встреч со следователем. Поэтому сходить в церковь он не может. «Михаил очень верующий человек, поэтому вы даже себе не представляете - насколько и как сильно он переживает», - рассказал kp.ru адвокат звезды Эльман Пашаев. Вера помогает сейчас артисту, когда он круглые сутки наедине со своими мыслями ждет суда.

Жена актера Софья Кругликова в разговоре с друзьями семьи сожалеет, что последнее время Миша хоть и верующий, а в церковь не ходил, не исповедовался: вот, мол, теперь мучается и раскаивается наедине с собой. Ну а друзья Ефремова называют одним из его главных достоинств то, что он не только детям от всех браков помогал, но и всех приятелей выручал. «Давай поможем!» - постоянно слышала Кругликова. Она трех детей Ефремова по воскресеньям водит в церковь, сама исповедуется, причащается.

Михаил Ефремов и Софья КругликоваФото: GLOBAL LOOK PRESS

«Он боится Бога и кары господней», - как-то откровенничала Софья о своем Михаиле, всегда подчеркивала: «Большая благодарность всем, кто молился и молится за него. Я одна бы не осилила столь тяжкое бремя». Ну и конечно оправдывала мужа: мол, работа его (артистическая) выматывает Ефремова эмоционально, поэтому внутренне он напряжен, трудится на износ работает, чтобы обеспечить всех детей и некоторых бывших жен. А потом расслаблялся. Кругликова по свидетельству окружения очень старалась остановить разрушение Ефремова. В какой-то момент ей это удалось – он стал реже выпивать, принял от жены в подарок абонемент в дорогой спортклуб и увлекся этими занятиями.

Михаил и Николай Ефремовы в спектакле "Посади дерево"Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Софья сама зарабатывает, причем не плохо – она известный звукорежиссер (работает со звездами в студии, над разными концертными проектами), преподает в Гнесинке и Институте современного искусства. Официальный брак Ефремов и его пятая жена Софья оформили, когда она ждала их третьего общего ребенка. А обвенчались всего четыре года назад – после 15 лет брака в храме Софии Премудрости Божией. Интересно, что венчался Ефремов в день почитания иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» (почитается как чудотворная, ей молятся, чтобы избавиться от алкогольной и наркотической зависимости). У Ефремова было 5 жен, но венчался он только в пятом браке с Кругликовой.

Никита Ефремов сейчас часто звонит отцу, навещает.Фото: Instagram.com

А еще Михаил Ефремов ездил на Афон, о чем умалчивал в увеселительных разговорах за рюмкой. Об этой поездке знала лишь семья, говорят вернулся с Афона одухотворенным. А потом жизнь понеслась по наклонной – Ефремов перестал не только посещать церковь, но и контролировать свою зависимость от алкоголя. Снимал так эмоциональное напряжение – как оправдывала его на людях супруга, которая боролась против этого «допинга» внутри семьи. Теперь у Михаила Ефремова достаточно времени, чтобы подумать, раскаяться и изменить образ жизни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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