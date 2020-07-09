Ирина Лобачева раскрыла подробности личной жизни Ильи Авербуха

Ирина Лобачева была в браке с Ильей Авербухом с 1995 по 2007 год. В 2004 году у супругов родился сын Мартин. после развода родителей он проживает с отцом. На днях стало известно о том, что 46-летний Авербух закрутил роман со звездой сериала "Папины дочки" Лизой Арзамасовой. Бывшая жена за фигуриста только рада. И тому есть причины.

"Я сразу скажу: ради Бога, это его жизнь. У Ильи было много женщин «однодневок». Давно надо встречаться с нормальной девушкой. И если он нашел свою половину, то это прекрасно", - заявила Ирина Лобачева.

По ее словам, отношения бывшего мужа и Лизы Арзамасовой, которая, к слову, на 21 год младше фигуриста, Лобачеву не смущают. "Я никак не лезу в жизнь Ильи. Ему пора, уже под полтинник, надо же как-то начинать строить личную жизнь. Это нормально и правильно. Но если в этот раз что-то серьезное завяжется , я только порадуюсь за них", - цитирует ее сайт mk.ru.

При этом Ирина откровенно говорит - неизвестно, что получится из этого романа. "Я думаю, что наш сын не очень этому рад. Ну а, может, и рад. Кто знает?", - поведала спортсменка.

Мартину сейчас 16 лет. "Если у сына девушка появится, так я тоже рада буду. Он сможет переехать ко мне, он же у меня прописан. А я поеду к маме. Мне-то что надо? Мне под полтинник, мне нужны лесок, ветерок, хороший воздух. Тем более у меня дача и машина есть, которые сыну также перейдут. У меня все есть, я не бедствую", - откровенничает Лобачева.

Авербух ей помогает деньгами. "Он такой человек, здоровый мужик. Сегодня важно найти свою вторую половинку , потому что одному жить очень тяжело. Кто бы что не говорил, даже с сыном вдвоем непросто. Я его воспитывала до 13 лет, потом папе передала. Мальчик должен расти при отце. Зато сын стал настоящим мужиком", - отметила она.

Сейчас Ирина не так часто видится с сыном. "Иногда приезжает, общается со мной. Бывают какие-то «терки», но это как у всех", - резюмировала знаменитость.

Напомним, Лобачева и Авербух смогли разойтись без споров за недвижимость. Илья взял машину, а квартиру оставил жене. Тогда по обоюдному решению их сын Мартин остался с матерью, однако в 13 лет ребенок переехал к папе. "Это наше совместное решение. Почти три года Мартин живет со мной. Мы вдвоем проходим его период становления. Я не выставляю это напоказ, не фотографируюсь на обложках, не позиционирую как какой-то подвиг. Мы просто вместе. С мамой он общается", - поведал Авербух.

По его словам, в жизни Иры тогда возникла нехорошая ситуация, которая сказывалась на Мартине. "Я просто его забрал. Я очень надеюсь, что у Иры все будет хорошо, и она пройдет эти сложные этапы. Еще раз говорю, что они с Мартином общаются. Между ними нет пропасти и разрыва", - добавил спортсмен.