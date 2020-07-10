"Убийство двух и более лиц....": Сергею Фургалу предъявлено обвинение

С минуты на минуту в Басманном суде Москвы губернатору Хабаровского края будет избрана мера пресечения. Следствие просит арест.

Стало известно, какие статьи УК легли в основу уголовного дела против Сергея Фургала. Именно статьи, во множественном числе.

Статья 30 часть 3 “Приготовление к преступлению и покушение на преступление”. Статья 33 часть 3 “Виды соучастников преступления. Организатор преступления”. Статья 105 часть 2 УК РФ “Убийство двух и более лиц”.

С такими статьями не исключено, что Сергей Фургал может получить пожизненный срок. Однако, как сообщил один из членов ОНК, проверивший вчера условия содержания губернатора в ИВС, Фургал ни в чем не сознался и считает себя невиновным.

Напомним, что губернатора задержали вчера утром (по Хабаровскому времени) прямо у входа в здание администрации Края.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789768" frameborder="0"></iframe> Сергей Фургал в зале суда.

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