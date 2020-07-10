Вырвали из контекста: «КП» публикует стенограмму записи разговора с Владимиром Маркони по поводу развода Харламова и Асмус

Такое часто бывает. Амбициозный, креативный и талантливый человек мучается от того, что вечно должен быть вторым номером, а потом — вуаля! — получает минуту славы. И берет от жизни все.

Так было и с Владимиром Маркони.

В начале нулевых в абсурдистском юмористическом шоу «Реутов ТВ» на первом плане всегда был харизматичный Сергей Мезенцев, а смешной, но чуть нелепый Владимир Волковыский (псевдоним — Маркони), зарабатывавший, как сам говорил, до этого проекта три тысячи рублей в месяц, старательно отыгрывал сценарий, в душе надеясь на нечто несоизмеримо большее. Потом пара разошлась. В интервью влогу «Вдудь» Мезенцев назвал причину разлада: проект не зарабатывал, Сергею хотелось расти — Владимир принял решение, но после этого смертельно обиделся на коллегу. Больше они не общались.

Маркони подался в «Вечерний Ургант», где, разумеется, тоже остается в тени главной фигуры шоу — Ивана Урганта.Фото: Олег ЗОЛОТО

После Маркони подался в «Вечерний Ургант», где, разумеется, тоже остается в тени главной фигуры шоу — Ивана Урганта. Владимир ведет несколько рубрик в программе, изредка появляясь в эфире. Там он подружился с Александром Гудковым — еще одним соведущим Ивана, главной креативной силой проекта. Вместе они стали выпускать в Youtube шоу Comment Out, где звездные гости оставляют колкие комментарии на страничках коллег. Или выполняют наказания: звонок-розыгрыш, неприятное задание и проч.

Гудков придумывает — Маркони ведет.

Владимир Маркони сделал вброс: «это все шоу», намекнув на то, что актеры стали гостями их проекта Comment Out.

И когда в июне стало известно, что Гарик Харламов и Кристина Асмус разводятся, у себя в инстаграме Владимир Маркони сделал вброс: «это все шоу», намекнув на то, что актеры стали гостями их проекта Comment Out. И их расход — розыгрыш аудитории.

Разумеется, «КП» позвонила ведущему, чтобы уточнить, так ли это. И он подтвердил, рассказав все в подробностях. Подтвердить у Гарика Харламова и Кристины Асмус сказанное Владимиром не удалось — они не отвечали на звонки. Поэтому мы еще раз переспросили Маркони, не разыгрывает ли он доверчивого дурачка-журналиста, и, главное, читателей. «Все шоу», — твердо ответил Владимир.

Переписка с Маркони.

И мгновенно прославился на весь Яндекс. Пришел к успеху. Да так громко, что Гарику Харламову — тоже комику, тоже юмористу, любящему крепкую шутейку, как и все мы, — пришлось, по его словам, ... (офигевать) от такой беспардонной попытки словить хайп на развале семьи. Ведь разводятся они с женой более чем всерьез.

Тут-то Маркони и понял, что попал впросак. Дал лишку. Переборщил (с Александром Гудковым, который тоже любит ходить по краю, такое случалось — именно он автор шутки про «замерзший дух генерала Карбышева» в Comedy Woman). И начал выкручиваться настолько изящно, насколько умеет. В развернутом видеоинтервью изданию Peopletalk «главный ньюсмейкер июня» признался, что разводил «КП» совсем уж очевидным образом. Мол, все было понятно с самого начала — говорил он, оказывается, про выборы, а вовсе не про ютуб-проект.

- И когда я журналисту говорю о том, что сейчас будет основная часть шоу Comment Out 1 июля, - попытался оправдаться Маркони. - И это будет неделя Comment Out, когда люди будут идти и голосовать. За поправки или против поправок. Эту реплику (показывает ножницы) убрали. Ироническую, по которой было бы понятно, что я иронизирую над всей этой ситуацией [разводом Харламова и Асмус]. А весь остальной bullshit, который я наговорил этому журналисту, который в тот момент, когда мы с ним разговаривали, оставил в другом пиджаке.

Что ж.

Не хочется разочаровывать очаровательную коллегу Лауру Джугелия, которая беседовала с Владимиром и соглашалась с ним во всем, но и ей он врал, глядя в глаза и искренне и заразительно смеясь.

Во-первых, непонятно, как связан ответ про июльский «месяц шоу Comment Out» с новостью про развод Гарика и Кристины, с которого мы начали. Основная часть беседы — проверка слуха об участии актеров в проекте. Маркони несколько раз отчетливо подтвердил — приходили, сыграли.

Во-вторых, сотрудник сразу нескольких федеральных каналов (Первый и СТС) Маркони в разговоре с «КП», конечно, НЕ осмелился на такую мощную и искусную остроту — о связи Конституции и шоу Comment Out. Слов про «голосование за поправки или против поправок» комик не произносил. И никаких реплик «КП» не убирала, как уверяет на голубом глазу Маркони. В качестве подтверждения двойного вранья ведущего ниже приводим дословную расшифровку этой части беседы. И прикрепляем аудиозапись интервью, которую мы вели во избежание подобных казусов. Без склеек и монтажа — так, как она звучала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789824" frameborder="0"></iframe> Аудиозапись интервью «КП» с Владимиром Маркони.

ЗВУК

- Это было одно из заданий, которое они выполнили синхронно?

- Да, это было синхронное задание, которое нужно было выполнить Кристине Асмус и Гарику Харламову. В нашем последнем раунде, когда у нас есть, допустим, есть ничья, мы либо бросаем монетку... а в этом случае мы решили, что участники должны выполнить одно наказание на двоих. И, как вы видите по тексту – и у Гарика, и у Кристины буквально все слово в слово.

- Да, да.

- Так что это все текст с карточки.

- Круто! Заключительный вопрос. Когда ждать в эфире этот выпуск?

- Ну, смотрите. Сейчас будет наше основное...эм, наша основная часть шоу, когда все пойдут (кто пойдет? куда пойдут? выпуски шоу в эфир? - Авт.) первого июля. Это тоже часть шоу Comment Out. Даже это будет неделя! Неделя Comment Out. И что еще? И где-то в июле мы уже должны [выпуск с Харламовым и Асмус] показать.

В-третьих, еще более непонятно, при чем тут журналистская этика? Если ведущий шоу официально заявляет федеральному изданию, что к нему в шоу приходили два актера и отлично справились с заданием — как нам надо было это интерпретировать? Особенно при условии молчания Харламова и Асмус. Публикация не носила ангажированный или коммерческий характер. Ничью честь не опорочила. Профессиональную мораль никак не скомпрометировала. Мы опубликовали новость от ведущего, с которым уже делали интервью и поэтому доверяли ему как достоверному источнику. О каком журналистском кодексе речь? Очевидно, что Владимир употребляет в речи словосочетание, смысл которого не совсем понимает.

Природа столь парадоксального юмора очевидна — мы живем во времена, когда границы между реальностью, безумием и выдумкой практически стерлась. Раньше «Агата Кристи» приглашала поиграть в декаданс, теперь каждый второй стремится поиграть в постмодерн. Только вот у некоторых это получается — пусть и на грани фола, а некоторые выглядят не очень красиво в попытке и хайп словить, и лицо после этого сохранить.

Нехорошо, комик. Нехорошо.

Автор выражает искренние профессиональные соболезнования Peopletalk и лично Лауре Джугелия, вынужденной сидеть с лапшой на ушах более часа. Добро пожаловать в клуб!