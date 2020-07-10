2020-07-10T22:17:21+03:00
Спорт

Новая программа Алены Косторной будет под романтичную Билли Айлиш: Глейхенгауз показал на видео фрагмент выступления

В Новогорске продолжается работа над постановками перед грядущим сезоном, новая программа Косторной уже на подходе [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алена Косторная.Алена Косторная.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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То, чего так долго ждали фанаты фигурного катания - произошло. Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная стала первой спортсменкой, которая "засветила" свою программу для будущего сезона. Фрагмент нового выступления спортсменки, который готовится на базе в Новогорске, показал у себя в личном Инстаграме хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз:

- Фрагмент новой произвольной программы Алёны Косторной, поставленной вместе с Этери Тутберидзе, - гласит подпись под видео.

Billie Eilish, Khalid - lovely.Трек под которым будем выступать Алена Косторная в будущем сезоне

При этом, хореограф команды Тутберидзе и расписал музыкальное сопровождение произвольной программы Косторной в ее втором взрослом сезоне. В ее основу положен трек американской певицы Билли Айлиш "Lovely". Первая часть проката это "lovely by itsAMoney", вторая уже непосредственно "lovely Billie Eilish feat. Khalid", третья часть - "lovely by Galpe".

Напомним, что для Алены Косторной будущий сезон - второй на взрослом уровне в ее жизни. Дебютный сложился для нее очень хорошо. Косторной, одной из звезд группы Этери Тутберидзе, удалось выиграть два этапа серии Гран-При. Кроме того, она стала первой в финале серии, выиграв ее благодаря чистому исполнению тройных акселей. В финале же сезона Косторная одержала победу на чемпионате Европы 2020, который проходил в Граце.

На чемпионат мира Алена, как и другие фигуристки группы Этери Тутберидзе, не смогли попасть. Турнир в Монреале, который должен был пройти весной 2020 года, был отменен из-за пандемии коронавируса.

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Фрагмент новой произвольной программы Алёны Косторной
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ИСТОЧНИК KP.RU

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