Виктория Боня пострадала за красоту

С недавних пор Виктория Боня из простых блогеров решила переквалифицироваться в специалиста более широкого профиля. Звезда "Дома-2" запустила свой онлайн-курс упражнений для сохранения красоты и молодости лица. Благодаря фейсбилдингу сама модель, по ее словам, буквально расцвела и похорошела. Однако хейтеры не дремлют. Они уверены, что красота знаменитости является результатом работы пластических хирургов.

Подписчики Виктории Бони не раз упрекали ее в излишнем увлечении пластическими операциями. Фолловеры требовали от кумира признаний - мол, нельзя быть красивой такой и не ложиться под нож хирурга. Сама же модель страшно недовольна подобными заявлениями и все инсинуации на этот счет категорически отвергает. "Думаю некоторые из вас заметили, как на меня ополчились в последнее время тренеры по фейсбилдингу и некоторые косметологи. Я агитирую всех против ботокса, поэтому косметологов можно понять", - обратилась она к поклонникам.

Внезапно похорошевшая Вика рассказала, что на днях пересматривала свои видео четырехмесячной давности. Красавица просто поражена, насколько роскошно она теперь выглядит. Говорит, что глазам своим не верит - так похорошела в последнее время. Дело в том, что внешность Бони действительно заметно изменилась: веки стали более подтянутыми, взгляд открытым, лоб гладкий, овал лица четкий, а губы еще пышнее.

victoriabonya Злопыхатели не верят, что внезапно похорошевшая Виктория Боня не делала пластику

"Просто не могу поверить, что это я. Можно сколько угодно писать заголовки, что все благодаря манипуляциям инъекций, но факт остается фактом. Что весь карантин я провела дома в Каннах, а затем занималась переездом в Монако", - откровенничает звезда.

victoriabonya Готовы качать мышцы лица со мной на постоянной основе?

Столкнувшись с волной негативных комментариев из-за своей красоты, Боня поведала, что к пластическим операциям она не прибегала и даже не планировала. Девушке достаточно дорогих уходовых средств и ежедневной зарядки для лица. "Я не делала ни одной себе процедуры даже аппаратной косметологии. Не говоря уже о каких-то уколах и пластике, в которой меня по сей день обвиняют", - заверила Вика.

По ее словам, своей красоте она обязана серьезной работе над собой. "Люди делятся на два типа – те, кто работает над собой, вкладывает энергию и силы в себя. А есть те, кто направляет свой фокус и энергию на других, обвиняя, оправдывая свое бездействие, выискивая недостатки", - ответила на нападки завистников 40-летняя телеведущая. По мнению звезды, она себя любит, потому много внимания уделяет своему внешнему виду.