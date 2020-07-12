Второй день протеста в Хабаровске опять-таки никто не ожидал. После субботнего многотысячного митинга с требованием вернуть на место арестованного губернатора края Сергея Фургала (а это потрясло отвыкшую от столь буйных провинциальных волнений Россию), казалось, город успокоится.

Хабаровск выдал вторую волну протестов «Свободу Фургалу!»Фото: Борис КОКУРИН

Он и успокоился. Но его разбудили снова.

Первые тревожные слухи, что готовится очередной залп недовольства, пришли утром. По сетям распространилось видео, как отряд омоновцев в касках и с щитами заходит в здание администрации и, видимо, занимает там круговую оборону.

город собирается повторять акции своего недовольства Москвой каждый деньФото: Борис КОКУРИН

В здание администрации Хабаровского края заходит ОМОН.

Затем на площади появилась небольшая группа молодых людей (около 150 человек) и с криками «Мы пришли сами», «Свободу Фургалу» снова подошла к администрации.

Казалось, город успокоится. Но нетФото: Борис КОКУРИН

А дальше произошло удивительное...

Митингующих было очень мало. Город явно не захотел больше митинговать, и предпочел остаться дома\на даче.

Город явно не захотел больше митинговать, и предпочел остаться дома\на дачеФото: Борис КОКУРИН

Но по городу, из-за какой-то кучки бузотёров, вдруг пошла новая цепная реакция. Водители, где бы они ни были (я в этот момент ехал по окраинам Хабаровска) как и вчера нажали на свои «клаксоны». Хабаровск опять загудел.

Некоторые протестующие привели с собой детейФото: Борис КОКУРИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/790014" frameborder="0"></iframe> Еще один день протестов в Хабаровске: Людям удобнее нажимать на клаксон, чем выходить на улицу.Владимир ВОРСОБИН

Группка эта долго моталась по трассам, то и дело возвращаясь к администрации. А водители, видимо, исходили из логики – зачем мне идти куда-то, пусть вон лучше молодежь бегает, а посигналить во имя справедливости – это можно.

Водители как и вчера нажали на свои «клаксоны»Фото: Борис КОКУРИН

И десятки тысяч машин, автобусов, троллейбусов (даже уборочная техника) орали весь воскресный день.

А молодежь (часть из которой, как говорят местные журналисты, называет себя навальнистами), беспрепятственно ходила по городу, и даже сцепилась по пути с каким-то гражданином, утверждавшим, что если губер убийца, то должен сидеть в тюрьме.

По городу, из-за какой-то кучки бузотёров, вдруг пошла новая цепная реакцияФото: Борис КОКУРИН

Тогда один из митингующих снял рубаху и вызвал врага на ютуб (из-за запредельного количества видеокамер) мордобитие. Прохожий с подозрительной готовностью согласился.

Водители, видимо, исходили из логики – зачем мне идти куда-то, а посигналить во имя справедливости – это можноФото: Борис КОКУРИН

Разняли.

Когда количество митингующих снизилось до критического решили разойтись.

Но на прощанье было объявлено - теперь Хабаровск будет гудеть ежедневно с 18 часов вечера. То есть, по дороге Хабаровска с работы. Когда Москва только просыпается и смотрит новости - что там в стране.

Свободу Фургалу - требует толпаФото: Борис КОКУРИН

- И сколько это будет продолжаться – спросили мальца в марлевой повязке.

А тот засмеялся:

- Да хоть бы и год!

Второй день протеста в Хабаровске опять-таки никто не ожидалФото: Борис КОКУРИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/790017" frameborder="0"></iframe> Второй день, второе шествие: Демонстранты в Хабаровске хотят взять власть измором.Владимир ВОРСОБИН

ЕЩЕ РЕПОРТАЖИ АВТОРА

"Свободу Фургалу": Хабаровск вышел на улицы - показать Москве свою обиду за все

Митинг в поддержку арестованного и этапированного в столицу губернатора превратился в протест против неуважения центром самой дальней окраины страны. С места событий передает наш собкор Владимир Ворсобин (подробности)

Хабаровск огрызнулся маршем «Свободу Фургалу»

На улицы города вылился несанкционированный митинг, от организации которого открестились все местные политики. Передает наш спецкор Владимир Ворсобин (подробности)

КСТАТИ

Задержание Сергея Фургала: Почему народ прощает любимым политикам «грехи прошлого»

Судьба политика удивительно похожа на историю авторитета из 90-х Анатолия Быкова (подробности)

Хабаровск в шоке: Мы губернатора выбирали, а теперь его хватают за башку?

Обозреватель «КП» отправился в Хабаровский край, где о «темном прошлом» арестованного Сергея Фургала все догадывались. Но ошарашены «неуважительным» задержанием «народного губера». И готовят митинг в его поддержку (подробности)