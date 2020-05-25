Глава Роскосмоса: Россия не допустит приватизацию Луны

25 Май 2020 2020-05-25T12:09:11+03:00

В эфире радио «КП» Дмитрий Рогозин заявил, что страна не будет участвовать в лунной гонке

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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал, что Россия не допустит приватизацию Луны, но при это не собирается участвовать в лунной гонке.

- Луна нас интересует прежде всего с точки зрения ее происхождения и сохранения как спутника Земли. Но луна не является конечной целью . Мы не собираемся участвовать в лунной гонке, которая напоминает предвыборные соревнования.

Мы не допустим приватизации Луны, это противозаконно. С 2021 года начинаем нашу лунную программу и собираемся отправить первый аппарат на Луну - Луна-25. Потом 2024-2025 год - это орбитальный аппарат Луна-26 и тяжелый аппарат Луна-27, который начнет бурение на Луне реголита и начнет проводить научные исследования, - рассказал глава ведомства.

Как ранее писал сайт kp.ru, администрация президента США Дональда Трампа готовит проект международного договора о добыче полезных ископаемых на Луне. К нему они намерены подключить несколько других государств, однако Россия в этот перечень пока не входит.

В ходе интервью Дмитрий Рогозин также рассказал о планах России по созданию космического корабля – наследника "Бурана", орбитальной космической станции и ракете сверхтяжелого класса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/781027" frameborder="0"></iframe> Рогозин: Россия не допустит приватизацию Луны.

ИСТОЧНИК KP.RU