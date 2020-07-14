2020-07-14T16:16:20+03:00
Политика

Хабаровск - Четвертый день. Протесты "За Фургала" затухают

На митинги в защиту арестованного губернатора выходит все меньше народа. И машины уже не гудят клаксонами. Наш обозреватель Владимир Ворсобин передает с места событий
Владимир ВОРСОБИН
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Ярость как бумага, быстро вспыхивает и гаснет.Ярость как бумага, быстро вспыхивает и гаснет.Фото: Борис КОКУРИН
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Заметил, что машинально считаю – сколько в колонне активистов (бодрые бойцы Навального, ЛДПР и других загадочных орнанизаций), сколько журналистов и сколько, собственно, самих демонстрантов. Тех, что из настоящего народа. Активистов и журналистов у меня выходило процентов по 20-25. Процентов 30 - сине-зеленоволосые студенты, которые за все хорошее против всего плохого. И еще столько же 30-летних, часть из которых пришли с детьми.

- Свобода! – мило пищал детский голосок...

Эволюционный путь протестов в Хабаровске: с дорог - на тротуары, от гудения - к тишине.Владимир ВОРСОБИН

Вчера бы он утонул в автомобильном гуле.

Но теперь, на четвертый день, машины … молчали. Стоят, ждут покорно, пока протестующие пройдут, но в тишине.

Четвертый день протестов в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.Владимир ВОРСОБИН

И это напрягает.

Протест затухает.

Его марши уже не дотягивают даже до одной тысячи. 500-700 человек.

Хабаровск остывает.

Протест в Хабаровске превратился в место тусовок молодежи

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Ярость как бумага, быстро вспыхивает и гаснет. И тогда приходит неминуемый вопрос: что город хочет от Москвы, если очевидно - хабаровского губернатора Сергея Фургала не выпустят из-под ареста?

Ради чего ходить по улицам и кричать «Свободу Фургалу!»

«Мы еще вернемся»: Четвертый день протестов в Хабаровске завершился.Владимир ВОРСОБИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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