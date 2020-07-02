2020-07-02T15:18:23+03:00
Звезды

"Эта тема святая для меня": дочь сделала заявление на вопрос об Анастасии Завортнюк

Анна обратилась к поклонникам
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анастасия Заворотнюк с дочерью АннойАнастасия Заворотнюк с дочерью АннойФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Дочь Анастасии Заворотнюк с недавних пор стала блогером. Анна рассказывает поклонникам о главных событиях в своей жизни, много философствует и делится сокровенным. Но последний пост особенно растрогал публику.

Дочь Анастасии Заворотнюк пожаловалась поклонникам. Девушка сетует, что за последние полтора года ее жизнь резко изменилась. Как раз тогда у ее мамы Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому.

Анна рассказала, что всегда чувствовала в себе большую жизненную силу и не боялась испытаний. Однако после того, как заболела родительница, все изменилось.

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Всю свою жизнь я считала себя очень сильным человеком
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"Всю свою жизнь я считала себя очень сильным человеком, на которого не влияют стрессы и обстоятельства вокруг. Мне казалась, что я могу преодолеть абсолютно все. Но за эти полтора года моя жизнь очень сильно изменилась, и произошло очень много событий. Я поняла, насколько я могу быть слабой, ранимой и порой неспособной управлять своими эмоциями", - обратилась к публике Анна.

Она отметила, что страхи за близких, проблемы и стрессовые ситуации есть у каждого. "Это нормально, что мы чего-то боимся. Но мы должны понимать, что это наш путь, который мы все равно должны преодолеть. Ведь не зря говорят: «Дорогу осилит идущий»", - написала она.

При этом девушка отказалась обсуждать состояние матери и подробности лечения звезды сериала "Моя прекрасная няня". "Ситуацию с мамой я комментировать не буду. Эта тема святая для меня. Мы молимся, надеемся и верим", - добавила Анна.

Напомним, о болезни Анастасии Заворотнюк заговорили августе 2019 года. Именно тогда появилась шокирующая информация о том, что у нее диагностирован рак головного мозга. К тому времени актриса несколько месяцев не появлялась на публике. Родственники слухи подтвердили в октябре. Однако диагноз не стали называть. В середине мая 2020 года диагноз Заворотнюк на всю страну объявил директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров. На совещании по вопросам развития генетических технологий он доложил президенту Владимиру Путину, что у актрисы глиобластома. Академик заявил, что в ее лечении могут использоваться новые технологии, разработанные для борьбы с терминальной стадией рака. Макаров подчеркнул, что родственники "прекрасной няни" передали ученым раковые клетки, а специалисты уже подобрали вирусы, которые их убивают. Он также отметил, что в настоящее время у Заворотнюк наметилась ремиссия.

Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

ИСТОЧНИК KP.RU

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