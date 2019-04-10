Суд арестовал имущество Абызова: Сам обвиняемый даже не в курсе, о каких активах идет речь

Похоже, сегодня сразу в нескольких судах Москвы рассматривались разные нюансы так называемого «Дела Абызова». В Мосгорсуде ждали решения по апелляции, поданной защитниками экс-министра, обвиняемого в крупном мошенничестве. А в другом суде — Басманном — по ходатайству следствия был наложен арест на его недвижимое имущество. Основанием послужил тот факт, что прямо накануне задержания сотрудниками СК была пресечена попытка Абызова увести деньги с банковских счетов.

Официальных комментариев о том, что именно арестовано, от СК РФ пока не поступало. Не в курсе этого и сам Абызов и его адвокаты.

- Я не знаю, что именно происходило в Басманном суде и по какой причине наложен арест, - сказал «Комсомолке» один из адвокатов Абызова Александр Асмис. - Сегодня весь день — с 10 утра до 18 вечера — мы (все адвокаты Абызова — ред.) были в Мосгорсуде, где должна была рассматриваться апелляционная жалоба на меру пресечения. Но заседание по этому вопросу отложили до пятницы, 12 апреля. А про арест имущества мы узнали из новостей. В Басманном суде ни на каких заседаниях мы не были.

- Следствие не информировало вас о том, что будут подаваться подобных ходатайства?

- Нет. Но, видимо, в ближайшее время проинформирует.

- У вас есть мысли о том, о каком имуществе идет речь?

- Нет, абсолютно.

Финансовые махинации Михаила АбызоваФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Чем именно и в каких странах владел экс-министр и его компании доподлинно не известно. В разных источниках речь шла и о шикарных заграничных виллах. И о многочисленных оффшорных счетах. Но скорее всего следствием наложен арест на российскую недвижимость Абызова . Возможно на те самые квартиры, которые накануне ареста приобрел Михаил Абызов в самом сердце Москвы в районе Остоженки ( 1-ый Обыденский переулок, дом 9/12). Здесь экс-министру принадлежит целый этаж площадью около 300 квадратных метров и стоимость выше 300 миллионов рублей. В соседнем доме, как сообщают различные источники, у него тоже есть квартира схожей площади и стоимости.

Также в собственности Абызова коттедж на знаменитом Рублево-Успенском шоссе в поселке Барвиха. Именно здесь он изъявил готовность отбывать домашний арест, в случае если суд удовлетворит ходатайство об избрании именно такой меры пресечения. Вопрос об этом пока еще остается открытым до 10 утра пятницы 12 апреля. На эту дату и время назначено рассмотрение апелляции.

Вот этот вот конкретный особняк 9/12 в 1-м Обыденском старинный, построен в начале прошлого века

Напомним, Михаил Абызов был арестован службой экономической безопасности ФСБ 27 марта 2019 года. Басманный суд отправил его под арест на время следствия на два месяца — до 25 мая. Далее мера может быть либо продлена, либо изменена на другую. Так же в СИЗО попали 4-го соучастников, все в прошлом сотрудники «Сибирской энергетической компании». Помимо статьи 159 ч.4 «Мошенничество группы лиц в особо крупном размере» всем им предъявлены обвинения по ст. 210 УК РФ «Организованное преступное сообщество». Бывшего министра обвиняют в хищении 4 млрд рублей.

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