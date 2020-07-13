Мирослава Карпович переехала к Павлу Прилучному в дом, из которого он выгнал Агату Муцениеце

Что ни день, то всплывают новые подробности личной жизни Павла Прилучного и Мирославы Карпович. Роман актеров стал достоянием общественности две недели назад. Сейчас же влюбленные отдыхают в Крыму вместе с детьми звезды сериала "Мажор" от брака с Агатой Муцениеце.

32-летний Павел Прилучный наслаждается отдыхом на курорте в компании сына Тимофея и дочки Мии, а также возлюбленной Мирославы Карпович. Пара отправила в Ялту на машине. И если в блоге Мирославы полный штиль, то бывший муж Агаты Муцениеце активно публикует яркие снимки с детьми.

Свою личную жизнь звезды не комментируют. Меж тем вокруг актеров ходит масса слухов. Так, в светской тусовке уже рассказывали о том, как Карпович уводила Прилучного из семьи. Красавица-шатенка играет с Павлом в одном спектакле. Их чувства вспыхнули достаточно давно. "Когда я первый раз заметил, что Мирослава излишне внимательна к Павлу, глазам своим не поверил! Ручку так ему на грудь положит, и хохочет, хохочет, заливается". - откровенничал очевидец взаимоотношений актеров.

И вот теперь стало известно, что Мира переехала в роскошный особняк Павла, из которого он в свое время выгнал Агату. Все помнят видео, где плачущая Муцениеце рассказала, что Павел поднял на нее руку. "Он довел детей до слез, поднял на меня руку и выгнал из дома", - сообщила тогда рыдающая актриса.

m1r0slava_karpovich Фу-ты-ну-ты! Какие чудные минуты!

Теперь шикарный дом обрел новую хозяйку. В загородном коттедже владычествует Карпович. Вот только поведение любовницы Павла, по словам соседей, отнюдь не отличается скромностью. Например, соседи слышали, как знаменитость отчитывала домработницу: "Я тут хозяйка!".

"Требовала, чтобы слушались только ее, и выполняли все, что она захочет. Ведет себя так, как будто всегда тут жила. А ведь это не так", - цитирует 7 Дней жителя загородного поселка. Актриса, по слухам, уже перевезла в дом Павла все свои вещи.

agataagata В роскошном особняке Павла Прилучного вся мебель из натурального дерева

Напомним, о проблемах в семье Павла Прилучного и Агаты Муцениеце заговорили в конце 2018 года. Тогда появилась информация, что актер якобы поднял руку на жену. В итоге в середине июня 2020 года артисты развелись. Прилучный живет в загородном особняке в Подмосковье, а Агата с детьми - в Москве в квартире. На алименты она не подавала.