Михаил Ефремов: Я вот не нарушаю правила дорожного движения

Устроивший смертельное ДТП в центре столицы Михаил Ефремов несколько лет назад агитировал поклонников соблюдать правила дорожного движения. Сегодня, когда артисту грозит до 12 лет лишения свободы, снимок, на котором он позирует с плакатом:" Нас всех ждут дома", вызывает лишь горькую иронию.

Это фото были сделаны зимой 2017 года, во время гастролей московских артистов в Уфе, куда они привезли знаменитый спектакль "Чапаев и Пустота" по Пелевину. Ефремов играл одну из главных ролей. Спектакль собрал аншлаг - зрители специально шли "на Ефремова". Среди почитателей таланта Михаила Олеговича оказались высокопоставленные чиновники, депутаты и главный автоинспектор республики Динар Гильмутдинов, незадолго до этого запустивший флешмоб «За безопасность дорожного движения» на своей страничке в Instagram. Автоинспектор пришел за кулисы и попросил Ефремова попозировать с плакатом, на что тот охотно согласился - даже уговаривать не пришлось.

- Правильный плакатик! Молодцы башкиры, - одобрительно хмыкнул артист. - Я вот не нарушаю правила...

Артист признался, что с удовольствием бывает в Башкирии, где его всегда принимают, как самого дорогого гостя: и угощают от души, и знаменитый мед дарят. На следующий день после спектакля гастроли должны были продолжиться в Самаре, куда труппа планировала выехать утренним рейсом. Выехали пораньше, но из-за утренних все равно застряли на полпути. Не помогло даже знакомство с главным автоинспектором. Михаил очень нервничал, глядя на метровые сугробы вдоль обочин.

- Эх, башкиры, башкиры, что же вы так позоритесь-то, - наконец, не выдержал артист и разразился гневной тирадой в адрес городских служб. Когда, наконец, кортеж с артистами добрался до вокзала, оказалось, что поезд несколько минут как отошел. Пришлось ловить его на ближайшей станции - благо, что с федеральными трассами все было в полном порядке и артистов домчали с ветерком.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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