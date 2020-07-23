"Жалеть Шепелева я больше не буду": Отец Жанны Фриске отсудил у ведущего семь миллионов рублей

Год назад наследники певицы полностью погасили долг перед Русфондом, который собирал деньги ей на лечение. Но, как ни странно, история с пропавшими миллионами Жанны Фриске продолжается.

22 июля Пресненский районный суд Москвы удовлетворил иск о взыскании с гражданского мужа певицы Дмитрия Шепелева 7 миллионов рублей в пользу ее родителей – Владимира и Ольги Фриске.

"В пользу истца взыскано 7 211 071 рубль в счет исполнения обязательств по солидарному взысканию денежных средств на основании решения Перовского районного суда города Москвы от 19 мая 2017 года, а также расходы по оплате госпошлины – 44 256 рублей", – сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая. И этим поставили многих в тупик. Что это за деньги? Откуда взялись еще и эти миллионы?

Чтобы не гадать и не строить версии, мы позвонили отцу Жанны – Владимиру Фриске - напрямую.

- А что непонятного? Пресненский суд удовлетворил мой иск о возврате денег, которые нам должен Шепелев. Мы смогли доказать, что деньги взял он, - сказал Владимир Борисович. Но ясности не стало больше.

Дмитрий Шепелев.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- А что это за деньги?..

- Это еще те, что собирали на лечение Жанны через Русфонд. Но это не единственный иск, который мы подготовили. Буду с Шепелевым судиться по поводу личных средств моей дочери. Там тоже очень большие суммы. И они тоже пропали. Когда Жанна заболела доверенность на ее счета была только у Шепелева. У нас ее банковская карточка появилась за полтора месяца до ее смерти – 9 мая 2015 года. А Жанну положили в больницу 26 июня 2013 года. 2 июля она дала Шепелеву доверенность. Через полтора месяца с ее счета он снял 15 миллионов, потом еще 5 миллионов... Она плохо себя чувствовала. Часто теряла сознание, не помнила и не понимала, что происходит. Ей кололи морфий. Мы не могли перевезти ее на лечение в Германию. Она не перенесла бы перелет. Как раз в это время, когда она была в таком жутком состоянии, Шепелев взял доверенность к ее банковским счетам. Жанну надо было лечить, а он дом решил покупать. После этого деньги с ее счетов и начали разбегаться. Между прочим, идея организовать сбор средств через Русфонд тоже его.

Следующий суд будет по поводу дома, который Шепелев у нас отобрал (загородный дома Жанны площадью около 400 кв.м. с участком в деревне Крюково Истринского района). Этот дом был куплен на деньги моей дочери. Шепелев обещал ей выплатить свою долю, но так и не заплатил. Она умерла. Нам ее деньги он не отдал. Так еще и нашу долю в доме забрал (в мае прошлого года часть дома, которая находилась по решению суда под арестом и была выставлена на торги, купил Дмитрий Шепелев. Вырученные от продажи почти 8 миллионов рублей вернулись Русфонду – Ред.).

- Владимир Борисович, новыми исками вы еще сильнее испортите отношения с Дмитрием. Встретиться с внуком Платоном станет сложнее…

- Думаете без исков легко увидеть Платона? Сомневаюсь. Жалеть Шепелева я больше не буду…

Напомним, что в 2013 году у Жанны Фриске была обнаружена неоперабельная опухоль мозга. Благодаря 1-му каналу и программе «Пусть говорят» был организован сбор средств для ее лечения. В итоге, телезрители и поклонники певицы перечислили более 69 миллионов рублей. Из этих денег 11,6 миллиона пошли на оплату больничных счетов певицы. 32 миллиона по желанию Жанны - на лечение девяти онкобольных детей из числа очередников Русфонда.

Остаток в 25 миллиона по договору с Жанной фонд перечислил на ее личный счет, обязав вернуть неистраченное. При жизни певицы Русфонд получил отчет только на 3 378 576 руб. Жанна скончалась 15 июня 2015 года. К этому времени остаток пожертвований составил 21 633 214 руб. Они исчезли.

После смерти певицы ее наследники – родители и гражданский муж Дмитрий Шепелев (законный представитель сына певицы Платона) добровольно деньги не вернули. Около трех лет шли судебные разборки с Русфондом. Наследники Жанны полностью погасили долг только в августе прошлого года.