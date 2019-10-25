Мосгорсуд поставил точку в деле о миллионах Жанны Фриске

Любопытно, что эта сумма была полностью погашена еще три месяца назад. Но до сих пор семья певицы не может угомониться и пытается повлиять на решение суда.

В 2017 году Перовский суд удовлетворил исковые заявления "Русфонда" о взыскании 21,6 млн рублей в пользу фонда. Но позже отец певицы Владимира Фриске направил в Перовский суд ходатайство о пересмотре решения по «вновь открывшимся обстоятельствам», мол, на договоре с фондом стоит подпись не его дочери Жанны Фриске. Адвокат семьи Юрий Нечаев полагал, что договора с «Русфондом» вообще не было, потому что подпись певицы — поддельная, она значительно отличается от подписи Фриске в паспорте. Более того, фальшивой ее признала некая независимая экспертиза. А если подпись поддельная, то и договор, по мнению адвоката, следует признать недействительным. А правоохранительным органам - возбуждать уголовное дело.

Двухэтажный особняк площадью 400 кв. м Дмитрий Шепелев купил, когда Жанна уже была больнаФото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Тем не менее Мосгорсуд признал решение суда первой инстанции законным. И оставил его без изменений.

Таким образом история, которая тянулась почти четыре года, и к которой подключились Следственный комитет, полиция, суд и судебные приставы, благополучно закончилась.

Напомним, акцию помощи Жанне Фриске, которой диагностировали рак мозга, организовал в январе 2014 года Андрей Малахов и программа «Пусть говорят». Деньги собирала вся страна. «Русфонд» предоставил банковский счет, на который миллионы поклонников и коллеги певицы перечислили 69 267 787 рублей. Из этой суммы более 11 миллионов сразу поступило на оплату экспериментальной вакцины, которая продлила жизнь певице на целых два года, и больничных счетов. Еще 32 миллиона по ее желанию пошло на лечение девяти онкобольных детей из числа очередников «Русфонда». Остаток суммы в 25 миллиона фонд перечислил на личный банковский счет Жанны, обязав по договору вернуть неистраченное.

Родители певицы на похоронахФото: Евгения ГУСЕВА

Жанна скончалась 15 июня 2015 года. При ее жизни «Русфонд» получил отчет только на 3 378 576 руб. Остаток пожертвований составил 21 633 214 руб. Эти деньги бесследно исчезли. Как стало известно, за две недели до смерти Жанны их сняла по доверенности ее мама Ольга Владимировна.

После этого была долгая и скандальная тяжба с наследниками певицы — ее родителями и сыном Платоном, чьи интересы представляет отец мальчика телеведущий Дмитрий Шепелев. В итоге, суд обязал наследников вернуть долг. Но поскольку это решение не исполнялось, судебные приставы арестовали имущество певицы и выставили его на торги.

В мае была продана половина загородного дома с участком в поселке «Лужки-2» Истринского района. Двухэтажный особняк площадью 400 кв. м Дмитрий Шепелев купил, когда Жанна уже была больна. Одна половина дома была оформлена на Шепелева, вторая – на Жанну. Говорят, что покупка обошлась им в 38 млн. рублей. После смерти Жанны ее половину разделили ее наследники – сын Платон и родители. Но потом, как говорят, родители отказались от своей части дома в пользу внука. Именно эту половину судебные приставы сперва арестовали, а затем выставили на торги. А купил ее Дмитрий Шепелев. Вырученные от продажи деньги — почти 8 миллионов рублей - приставы вернули фонду.

Дмитрий Шепелев с сыномФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Это была только треть от общего долга. Кроме загородного дома, наследникам Жанны досталась еще квартира в элитной новостройке в Шмитовском проезде площадью около 90 кв.м. После смерти певицы в ее апартаментах жила ее мама и младшая сестра.

С октября прошлого года квартира находится под арестом. Судебные приставы тоже собирались ее продать, как и загородный дом. Но в начале августе стало известно, что наследники полностью вернули долг «Русфонду», то есть заплатили еще около 14 миллионов рублей. При этом квартира в Шмитовском проезде осталась у родителей Жанны, а это значит, что именно они погасили оставшуюся часть долг.

Таким образом, еще три месяца назад наследники Жанны Фриске полностью рассчитались с благотворительной организацией — вернули более 21 миллионов рублей долга плюс 60 тысяч в качестве компенсации госпошлины.

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