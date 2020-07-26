Правда ли команда СССР хотела выиграть Олимпиаду 1984 в США при помощи допинг-корабля, как говорит Родченков

26 июля британские СМИ, в числе которых оказалась Daily Mail, разразились громкой статьей. Так мол и так, в 1984 году сборная СССР не поехала на Олимпиаду 1984 года в Лос-Анджелес после того, как не удалось «установить» в США специальную плавучую лабораторию по сокрытию допинга спортсменами. Именно это, а ни какой не политический бойкот, стал причиной, из-за которой советские спортсмены не поехали на те Игры. Публикация вышла не случайно — вскоре Родченков презентует свою автобиографическую книгу. И эта статья — часть такого «пиар-проекта» по раскрутке книги. В опубликованных фрагментах поясняется, что же это была за лаборатория:

- Эта лаборатория была спрятана на борту лайнера. СССР хотел отправить корабль к побережью США, но в Лос-Анджелесе судно не пустили в порт, - уверенно утверждает автор, то есть Григорий Родченков, на страницах этой книги.

ОТКУДА РОДИЛАСЬ ЭТА ИСТОРИЯ

Однако же, далеко не так все однозначно, как пытаются указать западные СМИ, пытаясь в очередной раз демонизировать Россию. На самом деле, еще в декабре 2017 года с этой историей «разделался» немецкий адвокат Кристоф Вишеманн, готовясь к заседаниям по делам наших спортсменов в Спортивном арбитражном суде. В начале 2018 года, напомним, 28 российских спортсменов были полностью оправданы после обвинений Григория Родченкова, а с 11 были сняты пожизненные отстранения от Олимпийских игр.

Впервые история о загадочном корабле СССР, который хотели отправить к берегам США в 1984 году, всплыла 14 ноября 2017 года. Именно в этот день вышел в эфир подкаст американского журналиста Джима Роума. Тот эфир Роум анонсировал в своем Твиттере с миллионом подписчиков. В гостях у него был американский режиссер Брайан Фогель - хороший друг Григория Родченкова, который на том эфире поведал эту историю.

Эта программа есть в свободном доступе и ее легко можно послушать даже сейчас (начиная с 38-й минуты - прим.ред.), когда вышла статья в Daily Mail с откровениями Родченкова про допинг-корабль у берегов Лос-Анджелеса. В конце 1983 года Григорий, как сказал Фогель, прошел обучение у американского ученого Дона Кэтлина, который занимался поимкой спортсменов на допинге. Но все не просто так. Родченков должен был «по заданию властей» провести разведку в США перед Олимпиадой 1984 года, как обходить допинг-систему на Играх в Лос-Анджелесе.

ЧТО СКАЗАЛ РОДЧЕНКОВ ПРО ИСТОРИЮ С КОРАБЛЕМ

Спустя годы ставший другом режиссер Брайан Фогель в эфире у Джима Роума сказал следующее, называя Советский союз — Россией по ходу повествования:

- Григорий после обучения у Дона Кэтлина понимает, что русских поймают. То, что в России нет противоядия от американских тест-систем, и что все спортсмены, принимавшие стероиды, будут пойманы. Россия знала, что каждый из спортсменов будет пойман на допинге, потому что период вымывания стероидов составлял шесть или семь месяцев. Они не бойкотировали Олимпиаду из-за американо-российских отношений. Они бойкотировали Олимпиаду, потому что Россия хотела приехать на эту Олимпиаду и доминировать в США, чтобы показать свое превосходство над Америкой. Продемонстрировать, что вот каков коммунизм и какова русская власть. Как предполагалось, «Советы» намеревались разместить свой корабль в Лонг-Бич-Харбор в качестве допинг-лаборатории, где советские спортсмены должны спать за пределами территории США.

Узнав об этом, говорит Фогель, президент США Рональд Рейган пришел в ярость. Какой корабль СССР у берегов США, вы что? И тогда Горбачев (а в эфире Фогель сказали именно так — прим.ред.) сказал - нет, нет, нет, мы не едем на Олимпиаду 1984 года. То есть никакого бойкота Олимпиады-1984 из-за политики не было.

Еще за три года до выхода книги Григория Родченкова в декабре 2017 года немецкий юрист Кристоф Вишеманн «пошел по хлебным крошкам» от беглого чиновника. И пришел к выводу, что все эти утверждения — стопроцентное вранье.

КАК ВРАНЬЕ РОДЧЕНКОВА УЖЕ ДАВНО РАЗОБЛАЧИЛИ

В фильме «Икар», который получил "Оскар", Григорий Родченков заявил, что начал работать в лабораториях в 1985 году. А впервые же оказался в США в 1989 году в рамках совместной американо-советской программы борьбы с допингом. То есть никак не стыковались два факта.

А вот уже Горбачев никак не мог заявить Рейгану о том, что СССР не едет на Олимпиаду, потому что стал генсеком КПСС 11 марта 1985 года. Потому что Игры в Лос-Анджелесе проходили с 28 июля по 12 августа 1984 года. Снова - промашка в словах Брайана Фогеля.

5 декабря 2017 года Вишеманн списался с американским ученым Доном Кэтлином. И он сказал ему, что впервые в глаза увидел Родченкова в 1989 году, но никак не в 1983 году. А спустя некоторое время юрист узнал, что за год до Олимпиады 1984 года главным специалистом в подготовке к Играм был профессор Григорий Воробьев. Он умер в конце 2019 года, прожив последние восемь лет жизни в США.

И в тот же день, 5 декабря 2017 года, сын он созвонился с сыном ученого и после долгого телефонного разговора от Кристофа Вишеманна отправилось письмо на электронную почту с вопросами. Ответы, которые пришли на адрес юриста, разбивали в пух и прах всю историю про допинг-корабль на Олимпиаде 1984 года. Он написал пять ключевых моментов:

1. Американцы первыми бойкотировали Олимпиаду в Москве 1980 года.

2. Мой отец был одним из ведущих медицинских работников в министерстве спорта. В качестве примера - он был руководителем всех медицинских служб всей советской команды на зимней Олимпиаде в Лейк-Плэсиде. Для него было бы невозможным не знать о бойкоте Олимпиады в Лос-Анджелесе по каким-то "медицинским" причинам.

3. Решение о бойкоте стало Игр 1984 года стало неожиданностью для всех спортсменов и тренеров. Потому что тогда все готовились к Играм в полную силу

4. В те времена Григорий Родченков был представителем советской спортивной системы, но на очень низком уровне. О нем я лично узнал только в 2016 году во время интервью New York Times.

5. Мой отец продолжает утверждать, что не было каких-то спонсируемых государством программ по допингу и стероидам для спортсменов. Если и было использование стероидов, то только по инициативе самих тренеров и спортсменов.

6 февраля 2018 года Вишеманн попытался спросить у адвоката Григория Родченкова Джима Уолдена узнать, насколько правдивы те самые слова про Олимпиаду 1984 года. Но юрист, представляющий интересы скандального беглого доктора, отказался говорить.

И, как видим, спустя три года, история про корабль всплыла в книге Григория Родченкова. Все свои байки и откровенную ложь теперь он пытается "отмыть" через Западные СМИ и собственную книгу. Впрочем, врать для Родченкова - это в порядке вещей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Претензии к пухлым щекам и вера в чудо-коктейль: как Родченков врет, ломая карьеры спортсменам

В понедельник, 9 декабря, ожидается, что будет принято решение о судьбе российского спорта. Комитет по соответствию ВАДА заявил, что российская сторона не предоставила правильную базу данных, она не сходится с той, что предоставил тайный информатор. Коим является Григорий Родченков. (подробности)

Фальшивые документы, непонятные файлы и странные письма: ВАДА не проверяет то, что говорит Григорий Родченков

9 декабря ВАДА грозится устроить очередной «судный день» для российского спорта. Основанием для этого стали проблемы с базой данных, которую эксперты анализировали более года и обнаружили ошибки, не найдя сходств с образцом от Григория Родченкова. «КП» приводит примеры того, как в обвинительных документах в адрес российских спортсменов зияют нестыковки. (подробности)

Как Родченков и его друзья врут западным СМИ. ВАДА такое не перепроверяет

В свое время первый огонь разгорелся после того, как в американской New York Times вышло большое интервью Григория Родченкова. И после этого беглый ученый был нарасхват. Он был героем для западных журналистов, которые слушали его, никак не прерывая. В публичных заявлениях Родченкова и даже его друзей есть немало смешных и забавных, но главное - лживых моментов. (подробности)