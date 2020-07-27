«Платону через месяц в школу!»: Дмитрий Шепелев на каникулах отказался снимать сына в своем телешоу

В новом телесезоне у Дмитрия Шепелева – новая работа, его шоу будет выходить на ТНТ. Но у телеведущего осенью перемены и в семейной жизни - его сын Платон после учебы в подготовительном классе идет в первый. По предварительной информации папа присмотрел для первоклашки обучение в одной из лучших частных школ столицы. В Ломоносовской школе год обучения стоит 1 млн. 422 тыс. рублей. Но Шепелев может себе это позволить – по слухам его зарплата на новом месте работы около 3 млн. руб. в месяц.

Новое шоу Шепелева называется «Ты как я» - это семейный проект, в который будут приходить звезды с детьми. Парами знаменитости и наследники станут соревноваться, чтобы узнать понимают ли другу друга, угадывают желания, насколько похожи их вкусы и предпочтения и т.д. Будет три конкурсных этапа – обещают юмор и веселье, познавательно-воспитательные моменты, которые родители извлекут из диалогов «отцов и детей». В первую очередь на записи шоу побывали звезды сериалов и телепроектов ТНТ с наследниками, а также другие знаменитости. За кулисами шоу члены команды «Ты как я» заметили и 7-летнего Платона Шепелева, который вместе с гражданской супругой Дмитрия ждал папу с работу.

«Дмитрий не стал сниматься с сыном, он видимо не хочет делать из него публичного ребенка. Мальчику скоро в школу, зачем это внимание», - рассказали нам новые коллеги Шепелева.

Шепелев не показывает лицо сына. Вырастет - сам решит нужна ли ему известность.Фото: Instagram.com

Это и понятно: Дмитрий Шепелев старается, чтобы Платон не был окружен повышенным вниманием, так как начиная с рождения за фотографиями мальчика с его мамой Жанной Фриске охотились папарацци. Подрастет и сам решит – хочет ли он этой публичности. Своим отцовским опытом Шепелев будет делиться в эфире постоянно, но вот решится ли в дальнейшем снять сына — покажет время.

Rомната Платона в новой квартире, которую недавно в центре Москвы купил Дмитрий Шепелев.Фото: www.youtube.com

Платон этой весной на удаленке учил онлайн уроки в нулевом классе вместе с дочкой Кати – гражданской жены Дмитрия Шепелева. «Наши дети познакомились первыми - они ходили в один детский сад. Так что, получается, что нас с Катей познакомили наши дети. Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода», - так Дмитрий рассказывает о встречи с новой избранницей три года назад. Екатерина Тулупова – архитектор и дизайнер. Шепелев и Тулупова встретились, благодаря детям погодкам, а через некоторое их пара совпала в тиндере – приложении для знакомств. Шепелев приобрел просторную квартиру, где у Платона собственная комната. Но на вопросы о том, не заменила ли Катя ребенку маму, неизменно отвечает отрицательно: «В этой ситуации я и папа, и мама».

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