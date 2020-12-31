Пока Михаил Ефремов обживается на зоне, его близкие постепенно привыкают жить без поддержки артиста. В том числе молодая подруга-актриса Дарья Белоусова, с которой, по словам очевидцев, знаменитый любовник коротал весенний карантин и которая полностью от него зависела.37-летняя актриса \\"Современника\\" - персона непубличная: ни разу с момента аварии она не появлялась в СМИ и не комментировала громкое дело. Хотя Белоусову изначально подозревали в том, что она находилась в джипе артиста в момент аварии и попросту сбежала с места ДТП. Чтобы спрятаться от внимания СМИ, Дарье пришлось переехать со съемной квартиры, где ее не раз видели с Ефремовым, и \\"залечь на дно\\": говорили, что на какое-то время женщина перестала выходить на связь с друзьями и знакомыми.В Инстаграме подруга Ефремова появляется крайне редко, но под занавес года она опубликовала фото из театра \\"Современник\\", где в прошлом году и завязался ее роковой служебный роман. В сидящей на подоконнике женщине в тренировочных штанах, уггах и с сигаретой в руках пользователи соцсетей с трудом узнали некогда яркую рыжеволосую красавицу. \\"Предпоследний день года, обойдемся без итогов\\", - кратко подписала кадр Дарья.Как отметили в соцсетях, последние месяцы не прошли для актрисы бесследно: пережитый кошмар - авария, трагикомичный суд и суровый приговор любимому мужчине - оставили свой отпечаток на внешности Белоусовой. \\"Как быстро из молодой женщины можно превратиться в среднестатистическую тетку\\", - отмечают в Сети.Напомним, Дарья Белоусова - дочь актера \\"Ленкома\\" Владимира Белоусова, выросла за кулисами театра и еще малышкой появлялась в спектаклях вместе с Александром Абдуловым и Людмилой Поргиной. Однако, свою жизнь актриса связала с \\"Современником\\", куда пришла в 2004 году. Здесь она устроила не только карьеру, но и личную жизнь, выйдя замуж в 2010 году за коллегу Шамиля Хаматова - младшего брата Чулпан Хаматовой. Два года назад этот брак распался: Хаматов снова женился и стал отцом, а вот Дарья до сих пор свободна. По словам коллег, она первая увлеклась очаровательным Михаилом Олеговичем, с которым вместе играла на сцене, и добилась ответных чувств.О том, что пара несколько месяцев живет вместе, стало известно сразу после аварии, когда Ефремов вернулся из полиции не к себе домой, а на съемную квартиру в Казарменном переулке. Соседи подтвердили: Михаил Олегович захаживает сюда с прошлой осени. А когда весной его жена Софья Кругликова вместе с детьми уехала пережидать карантин на даче, Ефремов практически поселился у молодой подруги.Хозяйка квартиры, из которой Белоусовой пришлось срочно съехать, предала огласке нелицеприятные факты: оказывается, пара оставила после себя жуткий беспорядок: разбитое окно, сломанный унитаз, прожженные ковры... По подсчетам хозяйки, нанесенный урон составил более 350 тысяч рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Это вы находились в машине?\\": молодую подругу Михаила Ефремова заподозрили в побеге с места смертельного ДТПИменно в квартире актрисы Дарьи Белоусовой прятался артист (подробности)Новый удар для Михаила Ефремова: жена актера подает на разводЗнаменитого осужденного ждут не только испытания в тюрьме, но и неприятные сюрпризы с воли (подробности)