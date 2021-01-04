Часть 2 статья 105 – умышленное убийство двух и более лиц: именно так российские военные следователи сегодня квалифицируют гибель наших летчиков в прошлом году на армяно-азербайджанской границе.9 ноября вертолет Ми-24, сопровождавший колонну военных российской 102 военной базы, был сбит с территории Азербайджана в воздушном пространстве Армении из переносного зенитно-ракетного комплекса. Двое летчиков – Юрий Ищук и Роман Федина - погибли, еще один получил ранения.Баку тогда оперативно признал вину, принес извинения и выразил соболезнования и готовность выплатить компенсации родственникам погибших. Азербайджанская Генпрокуратура завела дело по ст. 342.2 (халатное отношение к службе, повлекшее смерть двух и более человек по неосторожности, имевшее место в военное время и в боевых условиях). По ней предусмотрено наказание от трех до семи лет лишения свободы.В квалификации же российских военных следователей речь идет не о случайном, ошибочном деянии, а об умышленном убийстве двух офицеров, за которое по законам РФ может грозить вплоть до пожизненного срока. При этом решение о переквалификации было принято не «с потолка», а «по результатам следственно-оперативных действий, предпринятых в рамках дела», - подчеркнул источник «Интерфакса». По данным агентства, расследование дела ведут военные следователи, дислоцирующиеся на российской базе в армянском Гюмри.Кстати, через месяц после гибели российских летчиков, первый зампредседателя «Боевого братства» Дмитрий Саблин сообщил о том, что компенсации уже выплачены:«Все возможные компенсации уже выплачены. Но не все измеряется деньгами. Никто не забыт. Ничто не забыто».О ходе азербайджанского расследования ничего не сообщается.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПесков отметил тесный диалог с Баку по теме сбитого Ми-24Российский вертолет упал вблизи границы с Азербайджаном 9 ноября (подробности).