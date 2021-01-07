С началом всероссийской кампании вакцинации от коронавируса у людей возникает множество вопросов. Когда лучше делать прививку? В каких случаях это нежелательно? Нужно ли прививаться людям переболевшим Covid-19? На некоторые из этих вопросов в эфире Радио “Комсомольская правда” (FM 92,7) ответил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.- Евгений Евгеньевич, многие люди, которые переболели коронавирусом, интересуются - как долго у них сохраняется иммунитет? Как часто нужно сдавать анализы на титры антител? Когда переболевшим пора вакцинироваться?- Считается, что иммунитет после болезни держится где-то до полугода. Конечно, сейчас накапливается опыт, и со временем будет более ясное понимание. Но надо знать, что не у всех после болезни вырабатывается достаточное количество антител. Например, у людей, переболевших в легкой форме, титр антител достаточно низкий и здесь встает вопрос о вакцинации. В таких случаях, я думаю, надо в течение двух месяцев повторить анализ и принять решение о прививке. Тем, кто переболел в тяжелой форме и имеет высокий уровень антител, достаточно раз в три месяца контролировать этот уровень. И по мере снижения титра встанет вопрос о прививке. При вакцинации длительность сформированного защитного иммунитета будет достигать 2 лет, так сейчас заявляют разработчики вакцины. Как это будет на практике - покажет время.- Как выбрать идеальный момент для вакцинации? Кто-то говорит, что надо делать прививку весной, потому что сейчас грипп, который никто не отменял, кроме того в прохладную погоду люди и без коронавируса чаще простужаются. Другие полагают, что чем раньше, тем лучше…- Вакцинироваться надо, когда организм находится в хорошем состоянии и нет обострения хронических заболеваний. Это не привязано к сезону. Хотя у коронавируса действительно есть сезонные подъемы, но в то же время мы видим, что люди заражаются ковидом и зимой, и летом. Поэтому я не думаю, что надо привязываться ко времени года, ключевое здесь - состояние организма человека. Если, например, человек болеет гриппом или у него обострились тяжелые сопутствующие заболевания, конечно, это неблагоприятное время для вакцинирования. Надо подождать, когда состояние стабилизируется. Но перед вакцинацией необходимо обязательно пойти к врачу, проконсультироваться и принять совместное решение.- Евгений Евгеньевич, много вопросов возникает еще про паспорт вакцинирования. Получается, что в целом он нужен для перемещения из страны в страну. И тут возникает тема международного признания нашей вакцины...- Конечно, международное признание это очень важно, мы живем все-таки в международном сообществе. С моей точки зрения, именно качество нашей вакцины залог ее перспективного признания на международной арене. Конечно, возникает момент конкуренции между разными вакцинами, но этот вопрос находится вне плоскости медицины. Сам паспорт вакцинации – это очень правильный документ, потому что он упрощает пересечение различных границ, посещение всевозможных мероприятий, где требуют справку. Сейчас многие отели, гостиницы требуют справку при заселении о том, что у постояльца нет коронавирусной инфекции. Как раз паспорт вакцинации очень упрощает коммуникацию и перемещения, как внутри страны, так и за ее пределами.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВрач-психиатр Олег Зайцев о коронавирусе: Ситуация исправится. Вакцины изобретены и медики научились хорошо лечитьИзвестный в Европе ученый, доктор медицинских наук, руководитель группы психиатрических исследований в НИИ нейрохирургии имени Бурденко ответил на вопросы журналистов «Комсомольской правды» Любови Моисеевой и Александра Гамова (подробности)