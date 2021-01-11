Соединенные Штаты продолжают изыскания в области получения доказательств якобы имевшего место российского вмешательства в президентские выборы 2016 года. Так и не найдя таковых, они продолжают пользоваться привычным инструментом – введением санкций.Сегодня Вашингтон решил несколько изменить привычную практику и внес в санкционный список четыре украинские организации, а также семерых граждан Незалежной. Документ, опубликованный минфином США, четко определяет наложенные ограничения как последствие «вмешательства в выборы».Особая изобретательность американских чиновников достигла апогея: не найдя доказательств «российского следа», они стали искать таковой в Украине. И нашли в этой стране «сеть влияния, ассоциированной с депутатом Андреем Деркачем». Ранее Деркач также был внесен в американский санкционный список.Именно Деркач опубликовал аудиозаписи разговора теперь уже избранного президента США Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко. В 2016 году Байден предлагал Порошенко 1 млрд. долларов, которые Украины получила бы в случае отставки генпрокурора Виктора Шокина. Байдена не устраивало то, что Шокин расследовал деятельность компании Burisma, прямое отношение к которой имел сын Байдена, Хантер.В 2019 году работа Хантера Байдена в Киеве снова оказалась в центре скандала. На этот раз утекла запись разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Американский президент убеждал украинского коллегу продолжить расследование похождений Байдена-младшего. Этот случай чуть было не стоит Трампу импичмента.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАмериканскую разведку возглавит бывший посол США в России: наладятся ли отношения двух странУильям Бернс знает русский и болеет за баскетбольный ЦСКА (подробности)