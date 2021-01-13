За минувший год в звездных семьях случился настоящий бэби-бум. Большинство звезд уже вернули идеальную фигуру, которая была у них до родов. В этом можно убедиться, рассматривая свежие фото мамочек. Как же им это удалось? Декрет этих известных мамочек совпал с пандемией, но они все равно работали.Ольга Ушакова, 38 лет, 4 детейВедущая программы «Доброе утро» Ольга Ушакова многодетная мама, поэтому у нее есть опыт не только в воспитании детей, но и возвращении своих идеальных форм. Четвертой дочки Ушаковой еще нет и годика, а телеведущая уже в эфире. Из декрета Ольга вышла в идеальной форме. Успевает и работать, и воспитывать дочек - Дашу, Ксению, Марию и Беллу. Если за первую беременность она набрала больше 25 кг, то за четвертую – 15 кг. Ольга занимается йогой и бегом, делает курсами массаж. Телеведущая давно уже исключила из рациона белый сахар и мясо.Ушакова поделилась своим рецептом избавления от набранного за время беременности веса: «Какой-то вес потихоньку ушёл сам в течении полугода после родов - примерно половина лишних килограммов. Потом стрелка весов замерла, иногда предательски подергиваясь вверх. В это время я начала вводить Белле прикорм, постепенно убрала ночные кормления. Причём не только дочкины, но и свои. Ну, не могла ничего с собой поделать - после каждого кормления, в том числе и ночью, мне жутко хотелось есть. И вот, значит, город засыпает, просыпается мафия, достаёт овсяные печеньки и бутылочку кефира… Но, и когда эта лавочка прикрылась, чуда не произошло. Тогда я вернулась к своей привычке не есть после шести - вес не снижался, но пищевое поведение стало более приличным: подутихла страсть к сладкому, да и в принципе аппетит стал более контролируемым. В восемь месяцев мы с Беллой по обоюдному согласию завершили грудное вскармливание. И вот уже несколько недель я практикую интервальное голодание. Начала со схемы 16/8. Затем 17/7 и сейчас 18/6. Вес начал снижаться, медленно, но уверенно. На 6-тичасовое «пищевое окно» я перешла не насильственным образом и не ради быстрых результатов».Интервальное питание практиковала удачно и многодетная мама Анна Седокова, и многие другие звезды. Принцип схемы питания в том, чтобы в течении 8 часов принимать пищу, а затем делать перерыв на 16 часов. Подобные эксперименты не рекомендуются без разрешения врача.Оксана Самойлова, 32 года, 4 детейБлогер, бизнесвумен Оксана Самойлова родила сына год назад, а форму вернула за полгода. Сейчас жена рэпера Джигана планирует пластическую операцию по изменению формы груди, так как после предыдущей прошло больше 10 лет. Кроме того, Самойлова считает, что ей не мешало бы поправиться – очень уж похудела.Через неделю после родов Оксана весила 61 кг, а вскоре вернулась к привычным 55 кг на весах. Рост Самойловой 177см, объем талии 60 см, бедер 90 см, груди 98 см. Спустя полгода после родов Оксана вернулась в спортзал, в питании себя никогда не ограничивала, налегает на белок.Марина Ким, 37 лет, 3 детейТелеведущая родила сына осенью, и через месяц была в кадре. Марина Ким накануне родов заболела коронавирусом, но родила здорового малыша, а сама провела какое-то время в больнице. Марина быстро вылечилась и вернулась к активной жизни. У Ким нет проблем с лишним весом, она не принимает никаких добавок для похудения, даже во время беременности не пила витамины – отличная генетика. При росте 170 см телеведущая весит немногим более 50 кг. Марина может съесть все, что хочет – хоть тарелку пасты. Телеведущая говорит, что активная работа в эфире и дома не дает поправляться. «Работа сжигает все!» - девиз Марины. Из важных для фигуры привычек у Ким есть одна - старается питаться полезными продуктами.Наталья Подольская, 38 лет, 2 детейПевица продемонстрировала фигуру в новогодних телепередачах, в которых снималась через два месяца после родов. Наталья Подольская кормит грудью сына, старается правильно питаться. Подольская шутит, что на съемках ей приходится пока еще втягивать живот, но практически весь лишний вес ушел.Ида Галич, 30 лет, 1 ребенокБлогер и телеведущая Ида Галич набрала за время беременности 25 кг, но уже скинула лишний вес. «Я сильно разожралась во время беременности, но ни о чем не жалею, так как это было лучшее время в моей жизни». Лишний вес всегда был комплексом для Иды, поэтому она поставила цель после родов: «С помощью спорта и питания сделать себя такой, какой я предстаю в своем воображении!» И ей это удалось.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтало понятно, на кого похожи сыновья Евгения Петросяна и Александра ОвечкинаМногие звезды в 2020 году стали родителями (подробности)