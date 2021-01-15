Пару дней назад очередная \\"искра\\" пробежала между группой Этери Тутберидзе и школой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Хореограф Алексей Железняков, который работает в \\"Хрустальном\\", сделал громкое заявление, предложив лично Плющенко подраться по правилам... боев без правил. И даже получил ответ от прославленного фигуриста, который сказал, мол, ну ладно, если готов - то давай!Однако же, рано утром 15 января Железняков сделал новое заявление по этой громкой истории. И, как следует из его слов, хореограф стал жертвой провокации, и Евгению Плющенко он уже принес свои извинения:- Друзья, я хочу сделать небольшое заявление по произошедшему конфликту, Есть некоторые люди которые спровоцировали ситуацию, наговорили на Евгения и донесли до меня ложную информацию, из-за чего я пришел в ярость и написал предыдущий пост. Позже выяснилось, что это не правда и Евгений не произносил в мой адрес дурных слов, а я теперь выгляжу не очень красиво, - пишет Железняков у себя на страничке в соцсети.Свои слова о драке хореограф в итоге просто взял назад, принеся Плющенко извинения за несдержанность:- Но как бы то не было, после этого я обязан извиниться и забрать свои слова обратно. Да провокация сыграла не в лучшую сторону и я прошу прощения за свою несдержанность в отношении Евгения Плющенко. Надеюсь вы меня поймете.Между двумя командами уже давно \\"сверкают искры\\". Это началось еще в 2019 году с нескольких заявлений. А вот в 2020 году к Плющенко перешла Александра Трусова, а чуть позже - Алена Косторная. Так что этот эпизод стал очередной точкой в \\"противостоянии\\" школы Плющенко и Тутберидзе, двух самых ярких в российском фигурном катании.