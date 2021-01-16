Дмитрий Медведев написал для ТАСС статью «Америка 2.0. После выборов». Весьма занимательное чтение, доложу я вам. Хотя бы по той причине, что замглавы Совбеза РФ не только объясняет, чем выборы президента США привлекли такое внимание в России, но и почему они остаются столь важными для всего мира.Что сказал Медведев о…- Едва ли не самая скандальная за всю историю президентская кампания подтвердила, что проблемы в электоральной системе США носят системный характер.- Достоинства и издержки избирательной системы США могли бы считаться сугубо внутренним делом этой страны. Если бы не одно «но». Выборы в этой стране, особенно когда власть переходит от одной политической силы к другой, могут стать триггером очень существенных изменений в мировом экономическом развитии, оказать серьезное влияние на сложившиеся институты международного права и глобальную систему безопасности.- Всему миру становится «неудобно» работать с такой страной, так как США становятся непредсказуемым партнером. И вот эта непредсказуемость — совсем небезразлична другим государствам, региональным и военно-политическим объединениям.По мнению Медведева, внешняя презентабельность выборов в США скрывает многочисленные недостатки – зависимость итого выборной кампании не от народного волеизъявления, а от предпочтений выборщиков, которые могут проигнорировать результаты голосования в их штатах, противоречия между федеральными центром и руководством ряда штатов и даже крупных городских администраций, отсутствие системы учета и стандартных процедур регистрации избирателей, возможности манипулирования голосованием и т.д.- Страна расколота на два лагеря, а линия разлома пролегает между носителями разных ценностных ориентаций, которая отражается на электоральном выборе в пользу республиканцев либо демократов. Так, явственно обозначились ценностные противостояния между консервативной Америкой и сторонниками пересмотра традиционалистских установок, между \\"законопослушной\\" Америкой и готовыми на активный уличный протест, между занятыми в высокотехнологичных отраслях и теми, кто остается за бортом технологической революции.- Еще совсем недавно даже в кошмарном сне никто не мог себе представить, что все эти партийные противоречия породят нападение на Капитолий, первый камень в основание которого заложил первый президент США Д. Вашингтон. Атака демонстрантов, поддерживающих Д. Трампа, когда Конгресс подсчитывал голоса выборщиков, не только повергла в шок мировые правительства, но и привела к кровопролитию в стране, которая еще совсем недавно многими почиталась образцом демократии для всего мира … Технологии, которые раньше использовались для демократизации других государств, бумерангом вернулись в Вашингтон. А холодная гражданская война, идущая в США на протяжении нескольких месяцев, достигла своего апогея.- Раскол в обществе продолжает нарастать. В воздухе снова витает позабытый дух маккартизма. И никто не может ответить на вопрос: есть ли человек или безусловная ценность, которые объединят нацию. Ситуация, спровоцированная цепочкой событий, в основе которых лежит архаичная система выборов, может привести к новым волнам насилия и беспорядков.- Беспрецедентная роль социальных сетей и новых медиа, а соответственно, частных IT-компаний, которым принадлежат упомянутые ресурсы, в публичной политике. Обычные американские СМИ, чья деятельность регулируется законами и подпадает под Первую поправку, обычно официально занимали позицию того или иного кандидата, но все же полагали необходимым транслировать высказывания его оппонента в ходе предвыборной кампании. Социальные сети же находятся вне специального регулирования и работают на основе пользовательских соглашений. И вот они-то и развязали информационную войну без правил!- Вслед за Трампом блокируют и десятки тысяч сторонников действующего президента на самых разных платформах, которые раньше воспринимались как площадки для полноценной дискуссии. Для Америки, да и для всего мира, подобная корпоративная цензура на подобном уровне — явление действительно экстраординарное. Возникает вопрос, кто эти высшие судьи, решившие, что могут по своей воле, по одним только им ведомым правилам, а по сути — из-за своих политических пристрастий лишить возможности президента страны общаться с многомиллионной аудиторией?- Получается так, что несколько технологических корпораций, расположенных в Калифорнии, почувствовав вкус к власти, позволили себе свободно манипулировать новостями и фактами, исходя из своих политических предпочтений. Что это, как не оголтелая цензура?- Диктуя свои условия, они начали подменять собой государственные институты, вторгаться в зону их ответственности, стали активно навязывать свою позицию огромному количеству людей, лишать их возможности выбора. При этом те самые 75 млн избирателей, проголосовавших за Трампа, и сотни миллионов его подписчиков остались за бортом их \\"выбора\\". Их маркировали как неблагонадежных. И что это, если не призрак цифрового тоталитаризма, который постепенно заполняет собой общество.- Можно прогнозировать последовательное проведение США антироссийской политики. Все последние годы траектория отношений Москвы и Вашингтона уверенно идет по нисходящей, кто бы ни находился во главе Белого дома.- С президентством Д. Трампа действительно были связаны определенные надежды на изменение негативной динамики. Ведь тогда, в 2016 году, казалось, что отношения двух стран хуже, чем при Б. Обаме, быть не могут. Однако последующие годы развеяли эту иллюзию.- Дж. Байден пока и вовсе не сказал ничего позитивного в адрес России. Напротив, его риторика всегда была откровенно недружественной, резкой, даже агрессивной. Он неоднократно заявлял: \\"Самая большая угроза для Америки с точки зрения подрыва нашей безопасности и союзов — это Россия\\". Тут ни убавить, ни прибавить. При этом в команду демократа вошли политики, которые придерживаются схожих взглядов и совершенно не заинтересованы в улучшении отношений между Москвой и Вашингтоном.- Россия же готова к работе с любым президентом США, готова к восстановлению сотрудничества в самых разных областях. Однако вряд ли можно ожидать встречных шагов от новой американской администрации. В ближайшие годы наши отношения, по всей видимости, останутся крайне холодными. И сейчас мы не ждем ничего, кроме продолжения жесткой антироссийской политики. Но, возможно, Дж. Байден вернется к тому, что еще оставалось в нашей совместной повестке, например, к вопросам контроля над вооружениями.- Во многих мировых столицах задаются вопросом о преемственности международного курса столь важного игрока, как США. По итогам выборов 2016 года пошатнулась вековая традиция преемственности администраций, особенно в вопросах внешней политики. И в этот раз от итогов выборов зависит позиция США по целому ряду ключевых вопросов. Где теперь ожидается изменение направления политики на противоположное, то есть возращение к подходам, характерным для администрации Б. Обамы и предшествующих президентов?- Поддержка международных организаций (ВОЗ, ВТО и других) превратилась в разменную монету итогов выборов. США на протяжении десятилетий наращивали свое влияние в них. И отношение к ним до недавнего времени не зависело от конкретной администрации в Белом доме. Нынешние выборы с очевидностью приведут к восстановлению полноправного членства США и развитию сотрудничества в рамках международных организаций, таких как ВОЗ или ВТО.- Выстраивание отношений с их союзниками, в первую очередь по НАТО, — еще один базовый момент, напрямую влияющий на траекторию международного развития. Администрация Дж. Байдена, во многом состоящая из ключевых фигур администрации Б. Обамы, уже заверила европейских партнеров в восстановлении полноценного сотрудничества в рамках Североатлантического альянса. Ожидается отказ США от претензий относительно непропорционально малого вклада европейцев в финансирование НАТО и диспропорции военных бюджетов, которые многократно высказывались администрацией Д. Трампа. В какой мере будет возвращено доверие европейских союзников США, покажет время. Но очевидно, что пируэты внешней политики США на протяжении относительно короткого времени не пройдут бесследно.- Главное: непредсказуемость дальнейших действий США на международной арене, некая токсичность этой страны даже для союзников и партнеров — следствие тех серьезных социальных потрясений, через которые проходит американское общество. Эту внутреннюю и внешнюю нестабильность в значительной степени порождает неуклюжая, безнадежно устаревшая избирательная система, без серьезных изменений перекочевавшая из XVIII века в современность. И последние выборы стали не политической конкуренцией идей, которой так всегда гордились США, а противоборством двух кампаний ненависти.- Проблемы США могут быть решены только самими американцами. И при хорошем управлении своей страной … Конечно, только сами американцы могут решить, нужно ли им оставить в стороне свой национальный эгоизм и начать реформу электоральной системы, а вместе с ней и реформу политической жизни. Пока реального движения к этому нет. Нет даже намеков на желание что-то изменить. А мировое сообщество при этом уже сейчас платит слишком большую цену за нежелание США меняться.