Новость о сыне Юлии Началовой, якобы появившемся на свет после смерти артистки с помощью услуг сурмамы, шокировала ее друзей. О рождении мальчика, которого теперь воспитывает отец - судья из Нижнего Новогорода Вячеслав Кудря, не догадывались даже самые близкие. Так, например, Александр Панайотов, которому дозвонилась \\"КП\\", уверен, что это очередной фейк.- О господи! Я еще не читал новости, но это полный бред. Я бы ни за что не верил в это и вам не рекомендую, - ответил певец \\"Комсомолке\\".- Да мы бы и рады, но есть кадры с семейного праздника...- Я не в курсе, но это полная ахинея. Я достаточно близко общаюсь с семьей и знаю, что этого просто не может быть. Никаким образом! Со стопроцентной уверенностью могу сказать, что это чушь.- А Юля при жизни мечтала о втором ребенке? Пишут, что она замораживала яйцеклетки.- Юля всегда мечтала о счастливой семье прежде всего. А был бы второй ребенок - это уже другой вопрос. Она искала счастья и до последнего надеялась, что обретет его с хоккеистом Александром Фроловым. Насколько я помню и знаю из первых уст, она очень переживала по поводу именно этих отношений.- А с Вячеславом Кудрей вы не знакомы? Именно его записывают в отцы ребенка...- Знакомы, но они просто дружили и больше ничего.Не в курсе событий оказалась и подруга Началовой, кинопродюсер Светлана Дали.- Сколько уже было всего написано про Юлю... По-моему, пора уже наконец оставить ее память в покое, - ответила Дали \\"КП\\", поспешив закончить разговор.Напомним, с красавцем-судьей Вячеславом Кудрей Юлия Началова стала появляться на публичных мероприятиях примерно за год за своей скоропостижной смерти. Артистка светилась от счастья и не скрывала: они с избранником думают о детях.- Слава из сферы правозащитников, он судья, - признавалась журналистам влюбленная певица. - Я иногда задаю ему вопросы, которые меня интересуют по работе - приятно поговорить с умным человеком! Спортивная тема в моей жизни закончилась: у каждого спортсмена в жизни свои цели, своя карьера (Началова была замужем за футболистом Евгением Алдониным, после жила в гражданском браке с хоккеистом Фроловым. - Ред.). А сейчас у нас все по-другому. Любимый мужчина уже познакомился с моей дочерью, и даже с бывшим мужем. Они не то чтобы дружат, но хорошо друг к другу относятся. Единственное, со свадьбой мы пока не торопимся, надо проверить чувства. Хотя я хочу семью и еще одного ребенка - на этот раз мальчика.Сейчас у Юлии подрастает дочь Вера от первого брака: 1 декабря девочке исполнилось 14 лет. Именно на ее дне рождения репортерам и удалось снять маленького мальчика, которого держал на руках Вячеслав. Между тем, родные артистки пока никак не комментируют данные о появлении наследника.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоследняя любовь Юлии Началовой: что известно о красавце-судье, c которым певица мечтала создать семью и родить сынаИзбранник певицы помогал ей делить квартиру с бывшим мужем (подробности).Лечащий врач Началовой: \\"У Юли не было ни диабета, ни волчанки. Ее жизнь унесла случайность\\"Врач артистки Василий Шуров согласился ответить на вопросы \\"Комсомольской правды\\" (подробности).Божена Рынска показала новорожденную дочь от умершего мужа Игоря МалашенкоВдова медиаменеджера поделилась своей радостью (подробности).Глаза, как у мамы: стало известно о сыне Юлии Началовой, рожденном после ее смертиРодные певицы пока никак не комментируют эту новость (подробности).