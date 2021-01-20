"Боже мой, у меня никаких шансов": почему Борис Корчевников поставил крест на личной жизни

Борис Корчевников в эфире программы "Судьба человека" узнает тайны не только гостей студии, но и сам делится сокровенным. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Борис Корчевников не раз признавался, что мечтает о детях и счастливой семье. В свои 38 лет телеведущий живет с мамой и очень много работает. Не так давно он принес домой котенка Степу и сообщил, что теперь он не один. А на днях во время очень личного разговора с адвокатом Александром Добровинским огорошил признанием.

Борис Корчевников в эфире программы "Судьба человека" узнает тайны не только гостей студии, но и сам делится сокровенным. Артист отчаялся найти любимую женщину, поставив на себе крест.

Так, Добровинский похвастался перед телеведущим своими многочисленными бабочками. Этот аксессуар давно стал изюминкой модного образа адвоката. В студии юрист попытался научить Бориса завязывать бабочку. "Бабочки нужно носить только те, которые завязываются. На резинке носят только официанты", - сказал адвокат.

Однако в ответ телеведущий честно признался, что вряд ли сможет когда-нибудь освоить подобную премудрость. "Боже мой. У меня никаких шансов. Я продолжу носить бабочки на резинке и так и останусь холостым", - заявил он грустно.

К слову, Корчевникову признался, что однажды ему потребовалась помощь Добровинского в весьма деликатном деле. "Несколько лет назад я был влюблен в очень красивую девушку, и мне пришлось с вами этим поделиться, потому что ее навязчивый прежний, влиятельный между прочим, ухажер из обеспеченной семьи, оказался сыном вашего доверителя", - рассказал телеведущий.

Адвокат тогда дал ему много дружеских советов, которые позволили избавиться от назойливого ухажера. "Правда, с девушкой мы все равно расстались, но это было прекрасное время… Вот этот вот, тот что раньше с ней был, мы его убрали с пути", - заявил Борис.

Сейчас он живет с мамой в квартире в центре Москвы и не собирается никуда от нее съезжать. Борис утверждает, что ему оттуда гораздо удобнее добираться на работу. Кроме того, ведущий, являющийся человеком верующим, руководствуется и религиозными соображениями. Ведь в Евангелии сказано: "Человек оставит отца и мать и прилепится к жене", а не просто начнет жить один.

Свою нерастраченную любовь к детям телеведущий изливает на крестных детей. Борис успел уже несколько раз стать крестным для отпрысков своих близких друзей. Как отмечают в окружении Корчевникова, он очень ответственно относится к этой роли.

К слову, несмотря на то, что Корчевников почти ничего не рассказывает о личной жизни, известно, что у него было два продолжительных романа. Одной из первых его возлюбленных стала репортер Анна Одегова. Борис встречался с коллегой порядка восьми лет.

Судьбоносным для Бориса стало и его увлечение актрисой Анной Сесиль-Свердловой. Она родилась во Франции, но воспитывалась в России в глубоко религиозной семье. Девушка до семи лет даже ни разу не видела телевизор. Познакомились они в церкви. Шоумен полагает, что их семейная жизнь не сложилась, потому что они не обвенчались и не родили детей. "Мне повезло, что я был с ней. То, что не вышло семьи - не важно. Осталось восхищение. Она мне задала планку некую. Она настоящая женщина, теперь в каждой женщине ценю это больше всего - чистоту и верность", - рассказывал Борис своему коллеге Андрею Малахову.

Психолог-сексолог Валентин Денисов-Мельников полагает, что телеведущий с возрастом стал очень хорошо разбираться в людях, потому он по сей день один. "С возрастом влюбиться труднее, потому что человек видит более ясную картину и меньше подвержен действию этакого гормонального тумана, когда обычный человек кажется лучшим в мире. Становишься более разборчивым, поэтому не каждый человек тебе подходит", - цитирует специалиста ФАН.

Напомним, на долю Корчевникова выпало немало испытаний. В детстве он переболел менингитом и оглох на одно ухо. А в 2015 году Корчевников признался, что ему диагностировали опухоль мозга. К счастью, новообразование оказалось доброкачественным. Борис перенес трепанацию черепа и по сей день проходит реабилитацию. После операции выяснилось, что у Корчевникова была очень редкая опухоль, встречающаяся у одного из 100 тысяч человек. Ведущий проходил гормональную терапию, из-за чего набрал лишний вес.