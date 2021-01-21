«Спутник V» завоевывает Европу: Венгрия одобрила применение российский вакцины

Венгрия стала первой страной Европейского союза, которая разрешила применение у себя российской вакцины Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вакцина от короновирусной инфекции нового типа «Спутник V» прошла регистрацию в Национальном институте фармакологии и питания Венгрии. Теперь там смогут начать вакцинацию нашим препаратом. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

Венгрия стала первой страной Европейского союза, которая разрешила применение у себя российской вакцины. Первые ампулы с препаратом Будапешт получил еще в конце ноября, с тех пор местные эксперты изучали эффективность «Спутника». Наконец, они дали добро, согласившись с выводами российских коллег: этот препарат защищает от коронавируса.

Напомним, «Спутник V» стал первым в мире препаратом от ковида, который прошел испытания и был официально зарегистрирован. С тех пор, а наш Минздрав уладил все формальности еще в августе прошлого года, вакцину успешно применяют на территории России, ее закупают для массовой вакцинации населения многие страны мира: Аргентина, Сербия, Объединенные Арабские Эмираты и другие.

А вот объединенная Европа прохладно относится к разработке наших ученых из Центра Гамалеи, отдавая предпочтениям другим препаратам. И это несмотря на то, что уже есть множества сообщений о тяжелых побочных эффектах и даже смертях от вакцины производства компании Phizer. И даже ее Старому свету не хватает: массовую вакцинацию доверили чиновникам Евросоюза, и важнейший проект, похоже, крепко увяз в болоте брюссельской бюрократии. Более богатые страны перетягивают одеяло на себя, почти не оставляя шансов закупить столь необходимую вакцину соседям. Венгрия же давно вела переговоры с поставщиками альтернативных препаратов, в первую очередь Россией. И теперь сможет не ждать, пока евробюрократы разберутся, кому, когда и сколько ампул положено, а начать массовую вакцинацию.

Для России же выход нашего препарата на рынок Европы, несомненно, будет большим подспорьем как в экономическом, так и в имиджевом смысле.