«Зоя» - картина, которая заставляет думать и сострадать

Кадр из фильма "Зоя".

В кинотеатр «Поклонка» отправился на метро. Рядом чатилась в смартфоне девушка лет 18-ти. Над медицинской маской в носу сережка, в ушах огромные тоннели. Неформалка серфила ролики с митингом на Пушкинской площади и пересылала их с комментариями подружке.

- Что делаешь?

- Лежу, смотрю в потолок, - отвечала та.

- Поехали на Пушку, смотри там что.

В роликах дети забрасывали снежками сотрудников Росгвардии.

- Начался 2021 год, - шутила юная особа.

А между тем именно в этом году подвигу «Зои» исполняется 80 лет. А слышала ли эта неформалка о подвиге своей сверстницы в 1941 году? Вот-вот…

Но премьеру «Зои» в Центральный музей Великой Отечественной войны пришло столько народу, что организаторам пришлось открыть второй кинозал «Жуков». Премьера началась в двух залах одновременно. В «Жуков», где не было актеров, рванули даже сотрудники и посетители музея. В какой-то момент оказалось, что билеты проверять некому.

ПРЕДАТЕЛЬ САМЫЙ НАСТОЯЩИЙ

С историей подвига Зои Космодемьянской меня познакомила еще пионерская организация. В Петрищево московских школьников возили на экскурсию, принимали в пионеры. Помню, как одноклассницы шептались и украдкой от учительницы касались той самой деревянной скамьи, на которой провела свою последнюю ночь Зоя. Пионерки не справлялись с сильными эмоциями и плакали.

В 2002 году уже журналистом «КП» благодаря помощи историографа ГРУ Владимира Лоты опубликовал материал «Спустя 61 год рассекречен подвиг Зои Космодемьянской», где впервые привел протокол допроса предателя Василия Клубкова, который, как известно выдал Зою.

Кадр из фильма "Зоя".

Сейчас обратил внимание, что в сети опять проявились те, кто пытаются защитить Клубкова, который «просто назвал численность группы». Надо отметить, что в кино все акценты оказались довольно четко расставлены - в работе над фильмом участвовали эксперты Российского Военно-исторического общества. В фильме разведчики спят, как и следует, в лапнике под снегом, а деревню на карту наносят химическим карандашом той поры. Жаль, что в диалогах не подчеркнули важную деталь: диверсанты не могли предугадать, что в Подмосковье выпадет глубокий снег. Не мороз (из-за него диверсантов вооружали неприхотливыми к смазке наганами), а именно регулярные снегопады были главным врагом разведчиков. Немцы без труда находили разведчиков по следам.

Набирали в диверсанты городских, а потому ориентироваться и маскироваться в лесу им было непросто.

«Подготовкой к работе во вражеском тылу юношей и девушек из Москвы, Смоленска, Ярославля и других городов занимался разведотдел Западного фронта, который имел условное наименование «Войсковая часть №9903». Командовал этой частью майор Артур Спрогис. В его отряде проходили подготовку Зоя Космодемьянская, Вера Волошина, Федор Горбач, Константин Пахомов, Павел Кирьянов», - перечислял имена героев историограф ГРУ Владимир Лота в книге «Секретный фронт Генерального штаба».

Лота отмечал, что подобные диверсионные группы начали действовать в тылу у немцев с июля 1941 г. А еще перед казнью Зои и Веры, немцы утром 6 ноября расстреляли, а потом повесили на Солдатской площади Волоколамска восьмерых юных разведчиков. «Все, кроме предателя Н. Кагана, которого немцы не пощадили, были награждены посмертно орденами».

Узнав от Клубкова численность группы, немцы (в этой части служили и французы) буквально «выходили» Зою в лесу по следам, как бывает при охоте на раненого зверя. Прикинуться местной у нее, как и многих других разведчиц, шансов просто не было: всем диверсанткам выдавали штатное для армии нижнее и теплое белье. И именно по этой причине в своих письмах домой они просили прислать им теплую одежду.

Кадр из фильма "Зоя".

Отмечу для сомневающихся: Клубкова на этом предательстве завербуют, под Смоленском обучат диверсионной работе и через год попытаются забросить в воинскую часть №9903, где его готовили с Зоей, чтобы узнать состав и направление новых групп. Там его быстро выведут на чистую воду, допросят и расстреляют.

Любопытны в фильме и диалоги. Житель деревни, растирая деревенского мальчика, называет его «казачком», потом указывает немцам, куда побежала Зоя, за что его назначают полицаем. Довольно тонкий отсыл к верному имперской короне казачеству, часть которого так и не приняла советскую власть. Но так было, чего уж тут. Этого жителя деревни после войны расстреляют.

Дополнительный лист к газете "Комсомольская правда" за 29 ноября 1961 года, посвящённый Зое Космодемьянской.

ТАКТИКА «ВЫЖЖЕННОЙ ЗЕМЛИ»

Режиссеры фильма не только озвучили приказ Сталина, который приговаривал большинство подмосковных деревень к уничтожению, но и показали поезд, который в середине октября должен был эвакуировать его в Куйбышев.

Да, что там деревни… к сдаче Гитлеру к этому времени уже подготовили всю Москву. Если при нашествии Наполеона в 1812 году город почти полностью сожгли, то в 1941 году столичные здания планировали взрывать. Их собирались уничтожить вместе с расквартированными европейцами, что имели неосторожность дать присягу Гитлеру. Это стало очевидно, когда в июле 2005 года при сносе гостиницы «Москва» было найдено более тонны тротила. Тогда журналисту «Комсомолки» удалось участвовать в процессе сбора тротиловых шашек в мешки с видом на Госдуму и Большой театр, которые, как позже выяснилось, также оказались заминированы. Об этом корреспонденту «КП» рассказали сразу несколько сверстников Зои, которые обратились в газету после выхода первого материала. Ветераны ОМСБОНа нарисовали даже схемы, где они закладывали взрывчатку. Отметим, что в столице к августу 1941 года были заминированы все исторические и значимые здания. Список мы тогда передали следователю. При этом выяснилось, что каждый такой колодец со взрывчаткой под московскими зданиями заливался бетоном с включением электрических детонаторов и мин, которые препятствовали извлечению фугаса. А вы говорите, жалко деревни. Тактика «выжженной земли» в столичном регионе планировалась жесткой прелюдией к контрнаступлению наших войск. Не до жалости было тогда.

Извлечение тонны тротила на месте, где стояла гостиница "Москва". Фото: Александр БОЙКО

Саперам потребовался целый день, чтобы собрать взрывчатку в мешки. Фото: Александр БОЙКО

Среди взрывчатки был найден электрический детонатор. Фото: Александр БОЙКО

Режиссеру и операторам удалось в фильме «Зоя» передать весь этот ужас войны глазами главной героини, которую талантливо сыграла Анастасия Мишина.

Показали первый бой, в который Зоя вступила 3 ноября 1941 года. Тогда группа из 12 человек под командованием Михаила Соколова в районе пунктов Шаховская и Княжьи Горы уничтожит несколько машин с живой силой противника и добудет в бою важные документы. А потом будет очень сильный момент, когда девушка-диверсантка упадет в траншею, заполненную телами советских бойцов.

Зрителю перед тем, как смотреть фильм, полезно будет узнать, что в октябре 1941 года под Москвой гитлеровцы проводили операцию под кодовым словом «Тайфун». Фюрер требовал от своих генералов захватить столицу СССР до наступления морозов.

Из книги «Секретный фронт Генерального штаба» В. Лота: «Битва под Москвой продолжалась 203 дня. На огромном пространстве, по размерам равном территории Франции, которую немцы завоевали всего за неполных два месяца, советские генералы Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, И.С. Конев, А.И. Белов, Л.А. Говоров укротили фельдмаршала фон Бока, Гудериана, Гепнера, Штрауса и других полководцев Третьего рейха. После провала операции «Тайфун» Гитлер отправил фельдмаршала фон Бока в отставку».

В своем исследовании Лота публиковал архивные документы разведотдела Западного фронта. В них говорится, что в тот год к немцам «была направлены 71 диверсионная группа и отряд общим количеством 1194 человека». В указаниях разведотдела Калининского фронта на завершающем этапе битвы за Москву говорилось: «Путем резкой активизации диверсий сократить до минимума перевозки войск и грузов противника по важным магистралям и особенно на Смоленском направлении с тем, чтобы помочь передовым частям, перешедшим в наступление на этом участке фронта…»

ДЕРЕВЕНСКИЕ ДОМА-ДОТЫ

Почему от советских диверсантов требовали сжигать деревенские дома дотла?

Согласно спискам боевых потерь в/ч 9903, только при попытках сжечь дома в деревне Калужской области Попково погибли 112 диверсантов. При освобождении этой деревни зимой 1942 года выяснилось, что немцы уже уничтожили почти всех жителей соседних деревень, а из подвалов и крыш их домов сделали неприступные ледяные доты. На морозе они заливали бревна колодезной водой создавая многометровую наледь, которую едва брали снаряды. Под огнем этих дотов в двух километрах от Попково полностью полегла советская дивизия с Дальнего Востока (численность кадровой дивизии в годы ВОВ - 12-14 тысяч человек).

И это была еще одна веская причина, по которой Сталин приказал выжигать деревни в Подмосковье. Нужно было не только выгнать фрицев на мороз, но и лишить их малейшей возможности зарыться в землю и подготовиться к позиционной обороне.

Рекомендую всем, а особенно молодым людям найти в сети «Записки дивизионного разведчика» Петра Андреева, которые в 2011 году опубликовал его сын. Там все без прикрас. После этого намного легче будет понять поколение, которое выжило в той войне.

Кадр из фильма "Зоя".

Кстати, командирам в/ч 9903 удалось за годы войны подготовить 2000 молодых разведчиков. Ко Дню Победы выжил 951 человек. Каждый второй погиб. Из них 12 человек были замучены в гестапо, 18 - повешены, расстреляны и сожжены заживо, 13 - погибли при переходе через линию фронта, 7 - при минировании, 4 подорвались на минах, 348 пропали без вести.

Большинство этих молодых людей осознанно шли на смерть. И именно это пугало немцев. Некоторые из них писали о своих чувствах домой.

Вот из перехваченного под Москвой письма солдата вермахта Вильгельма Эльмана: «Моя любимая Цила. Это, право говоря, странное письмо. Конечно, никакая почта не пошлет его никуда, и я решил отправить его со своим раненым земляком. Ты его знаешь – Фриц Заубер.... на улице страшный холод, русская зима вступает в свои права. Немецкие солдаты плохо одеты, мы носим в этот ужасный мороз пилотки, и все обмундирование у нас летнее. Каждый день приносит нам большие жертвы. Я думаю, что каждый немецкий солдат найдет себе здесь могилу. Эти снежные бури и необъятные поля, занесенные снегом, наводят на меня смертельный ужас. Русских победить невозможно».

В фильме выводы этого немца подчеркивает сцена, когда жительница Петрищево Прасковья Кулик (ее играет Карина Разумовская) с застывшими слезами на глазах обмывает ноги Зое. Сцену «утро перед казнью» многие кинокритики уже сравнили с фрагментом Нового Завета, где грешница Мария Магдалина омывает своими слезами раны Христа на Голгофе.

Казнь Зои Космодемьянской на немецкой фотографии.

«РУССКАЯ ГОЛГОФА» В ПЕТРИЩЕВО

На удивление точно режиссеру удалось воссоздать последние шаги Зои Космодемьянской к виселице. Кадры из фильма почти полностью совпадают с фотокарточками, которые в 1943 году наши бойцы достанут из планшета убитого немецкого офицера под Смоленском. Страшно представить, если бы на службе у гитлеровцев было что-то вроде инстаграмма.

Только в прошлом ноябре спилили высохшую от удара молнии иву, на которой в десяти километрах от Петрищево гитлеровские солдаты повесили боевую подругу Зои - Веру Волошину. Девушка до последнего патрона прикрывала отход своей группы в лес, но была ранена в плечо и попала в плен. В прошлом году на западных аукционах, а затем в сети стали вдруг появляться фотографии казненной Веры с упоминанием названия подмосковной деревни. Выяснилось, что потомки умерших в США и Европе фашистов добрались до их архивов и начали приторговывать снимками жестоких расправ над советскими гражданами.

По воспоминаниям очевидцев, которых разыскал после войны журналиста Георгий Фролов, Вера сказала речь, которую потом почти слово в слово повторит во время казни Зоя. Волошина грозила немцам сначала на немецком, затем на русском, а потом запела «Интернационал». Но слышать Веру Зоя не могла. Очевидно, что девушки говорили о том, что будут говорить, если попадут в плен. Они были в разных группах, но в учебной части их кровати стояли рядом.

Казнь Веры Волошиной на немецкой фотографии.

И ведь опять найдется тот, кто снова запоет, что молодежь на верную смерть посылал кровавый Сталин. Во-первых не Сталин, а майор Артур Спрогис, который воевал с фашистами с 1935 года (Испания), и считал, что у разведчиков такого возраста и девушек больше шансов выполнить задание и возвратиться на базу живыми. И это срабатывало до ноября, пока немцы не получили методичку с предупреждением о диверсиях и четкими рекомендациями Абвера. В них предписывалось держать тела диверсантов на виселицах до полного разложения, чтобы запах смерти парализовал жителей оккупированных территорий.

На западных аукционах продолжают появляться новые фотографии повешенной Веры Волошиной. Ее схватили и повесили 29 ноября 1941 года. До середины декабря проходящие мимо фашисты фотографировались на фоне советской диверсантки

Фильм «Зоя» пробрал. Титры фильма шли под тихие аплодисменты зала, никто не спешил выйти из зала на свет. Тихие потому, что звучали слова песни Дмитрия Донского в исполнении Ильяса Аутова, где казни Зои дано четкое определение - «Русская Голгофа». Потом узнал, что сравнение не случайно: первоначально картину думали назвать на евангельский манер «Страсти по Зое». Когда экран погас, а зал стал заливать свет, зрители начали спешно вытирать своими медицинскими масками слезы.

- Замечательная, характерная роль актрисы, у которой большое будущее. В год 80-летия этого подвига мы должны напомнить о нем всей стране, ближнему и дальнему зарубежью, чтобы не осталось больше желающих переписать нашу историю, - заявил «КП» на выходе из кинозала Герой России, председатель Комитета Госдумы России по обороне Владимир Шаманов.

Актриса Анастасия Мишина. Фото: Александр БОЙКО

Обратной дорогой в метро невольно замечал тех, кто возвращался с митинга.

Пока в европейских методичках им предлагают кидать снежки в спины ОМОНовцев. А что там дальше? Многим лет, как Зое в 1941 году. А какие бесстрашные: всего-то третье по счету счастливое поколение, что живет, не зная голода, лишений, ранней смерти близких. Это ведь совсем не мало. Но как донести им это?

Не стоит следующий раз никого разгонять. Надо использовать подобную ситуацию во благо отстающей образовательной программы: прямо с Пушкинской площади вместо отделов полиции развезти эту нашу замечательную молодежь по кинотеатрам столицы. И раз уж не удосужились воспитать, и толком не образовали - раздать вместо штрафов попкорн, газировку и включить «Зою». Ведь оштрафовать можно, а заставить думать и сострадать - нельзя.

Кадр из фильма "Зоя".

ТОЛЬКО ФАКТЫ

- Из доклада бойца диверсионной группы Зоричевой: «Несколько дней двигались вперед, разбрасывая колючки, ребята ходили минировать большак. Продукты подходили к концу, остатки сухарей стали горькими от неосторожного обращения с толом. В группе появились больные (Зоя простыла, у нее заболели уши), и командир принял решение возвращаться. Но Зоя заявила, что, несмотря ни на что, мы должны были еще лучше выполнить задание. На базу вернулись 11 ноября».

- Из воспоминаний офицера части №9903: «Вещевые мешки у девушек весили 10 - 12 кг, у ребят более 16 кг. И это не считая стрелкового вооружения, общий вес которого колебался от 6 - 7 кг у девушек и до 16 кг у ребят. Учили их отдыхать на рассвете и днем, по возможности, под хвойными деревьями, чтобы меньше вымокнуть при снегопаде. Боец должен был вытоптать углубление в снегу, застелить еловым лапником и ложиться на 2 - 3 часа спать. Просыпались они от холода. За сутки проходили до 20 км».

- По материалам писателя Владимира Лота: «Самый младший в группе командира диверсионной группы Павла Проворова был Коля Морозов, живший в Москве на 2-ой Извозной. Ему тогда исполнилось 16 лет. А вот комсомолке Клавдии Милорадовой - 21 год. Все девушки были старше Зои на 2-5 годков. А всем парням, кроме Коли Морозова, было 18 лет от роду. Как и Проворову».

- Как звучало задание командирам диверсионных групп Павлу Проворову и его одногодку Борису Крайнову: «Вы обязаны сжечь следующие населенные пункты, занятые немцами: Анашкино, Петрищево, Ильятино, Пушкино, Бугайлово, Грибцово, Усатково, Грачево, Михайловское, Коровино. После уничтожения этих пунктов задание считается выполненным. Срок выполнения 5-7 дней с момента перехода линии фронта».

- О том, как переходили линию фронта: «Каждый в группе получил по три бутылки с зажигательной смесью «КС» и сухой паек. Парням выдали по бутылке водки. Кое-кто взял две, это не запрещалось. Ночью лес буквально трещал от мороза. 22 ноября в 2 часа ночи группы выдвинулись к линии фронта. Через линию фронта переводили кадровые разведчики из 32-й стрелковой дивизии на юго-западе Кубинки, близ деревни Обухово. Сразу нарвались на засаду «кукушек» – немецких снайперов. Двое разведчиков и один из парней из группы Крайнова был ранен. Остальные уничтожили немецких стрелков, сидящих на деревьях, и, разделившись, ушли в тыл врага».

- Из рапорта Бориса Крайнова (был написан им при возращении в штаб фронта): «Со мной остались Космодемьянская, Клубков. Проворов должен был заминировать дорогу Верец-Дорохово и на обратном пути жечь деревни. Я решил с 2 товарищами поджигать объекты. Дошли до Петрищево и зажгли 4 дома, но на место сбора Клубков и Космодемьянская не явились. Ждал до утра. После решил идти до части. В районе 9-ой Коммуны, Мякишево перешел линию фронта 29.11.41. Подпись: Крайнов. 1.12.41»

- В конце ноября 1941 года на рассвете женщины из деревни Головково шли по совхозному полю в поисках оставшейся свеклы. И вдруг на одинокой старой иве они увидели повешенную девушку. На теле болтались клочки исподнего. Холодный ветер развевал ее белокурые пряди волос. На месте прострелянного плеча льдом застыла кровь. На теле и оголенных плечах были видны следы от сапог. Имени Веры в этой деревни никто не знал. Только когда в середине декабря немцы отступили, жители деревни сняли девушку с дерева и похоронили в братской могиле в селе Крюково. Звание Героя России Вере Волошиной присвоили только 8 лет назад 4 мая 1994 года.

- Из допроса подсудимого Василия Андреевича Клубкова от 11-12 марта 1942 г. (окончил 7 классов рязанской сельской школы, работал в Москве сортировщиком почтового отделения №33, в 1941 году был завербован, в 1942 году заброшен в Москву, где был пойман, допрошен и расстрелян): «Примерно в 2-3 часа ночи 27 ноября, мы распределили между собой участки деревни, ушли выполнять задание. Когда я подходил к зданиям, которые обязан был поджечь, то видел, что участки Космодемьянской и Крайнова загорелись. Подойдя к дому, я разбил бутылку с «КС» и бросил ее, но она не загорелась. В это время я увидел невдалеке от себя двух немецких часовых и, проявив трусость, убежал в лес, расположенный в метрах 300 от деревни. Как я только прибежал в лес, на меня навалились два немецких солдата, отобрали у меня наган с патронами, две сумки с пятью бутылками «КС» и сумку с продзапасами, среди которого также был литр водки. Часа в 3-4 утра эти солдаты привели меня в штаб немецкой части, расположенной в дер. Пепелище и сдали немецкому офицеру. Оружие, сумку с продовольствием и бутылками с «КС» солдаты также передали офицеру. Я при этом проявил трусость и рассказал офицеру, что нас всего пришло трое, назвав имена Крайнова Бориса и Космодемьянской Зои. Офицер немедленно отдал на немецком языке какое-то приказание присутствующим там немецким солдатам, они быстро вышли из дома и через несколько минут привели Зою Космодемьянскую».