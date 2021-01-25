Россиян пугают заменой миллиона умных счетчиков: кого это на самом деле коснется

Нам опять грозят новыми затратами. Теперь на переустановку умных счетчиков электроэнергии, если у кого они вдруг оказались зарубежной марки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нам опять грозят новыми затратами. Теперь на переустановку умных счетчиков электроэнергии, если у кого они вдруг оказались зарубежной марки. По новому приказу Минцифры, стандарты передачи данных, которые используют импортные приборы, не вошли в список разрешенных. А потому теперь нужны только счетчики отечественные - они используют единственный разрешенный российский стандарт, пишет "Ъ".

Что? Снова какие-то проблемы хотят решить из кошелька обычных граждан?

Стоп, вспоминаю, что у меня-то таких счетчиков электроэнергии нет. И во всем нашем доме их нет тоже. Только с июля 2020 года планировалось начать замену прежних счетчиков электроэнергии на те самые умные в уже существующих многоэтажках, а с 2021 года в обязательном порядке устанавливать в новых домах. Но из-за пандемии возникла заминка. При этом менять «не умные» приборы на умные должны не сами граждане, а компании, которые поставляют электричество. За свой, а не граждан, счет. (Важный момент: мы здесь говорим именно о счетчиках электроэнергии — с квартирными приборами учета воды и прочего ситуация другая).

В чем тогда проблема и есть ли реально повод для возмущения?

Как пояснили «КП» эксперты, пока те самые «умные» электросчетчики действительно мало где успели поставить — потенциальные проблемы со стандартами могут возникнуть примерно в 1% домов. В пострадавших, однако, в таком случае окажутся граждане, которые устанавливали себе прогрессивные электросчетчики частным порядком по своей собственной инициативе, не дожидаясь, пока это сделают сетевики. Например, в рамках системы «умный дом». Что в очередной раз докажет: инициативу в нашей стране лучше не проявлять.

Есть и более обширная группа пострадавших — вся цепочка ответственных за установку и работу интеллектуальных счетчиков компаний. Очевидно, что у бизнеса в очередной раз убавится желания участвовать в модернизации сферы ЖКХ — с ней вечно одни проблемы. А это косвенно сказывается и на гражданах. В конце концов мы как потребители и оплачиваем все эти сложности через очередной, в 1001-й раз, возросшие тарифы.

- Экономически затраты на замену счетчиков ложатся на плечи энергосбытовых компаний. Сложившаяся ситуация ставит их в сложное положение. С одной стороны, они уже должны применять счетчики нового типа, а с другой - строго ограничены в выборе: фактически теперь - из одного, - объяснил kp.ru директор Центра инноваций компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сечкин. - Это ограничивает здоровую рыночную конкуренцию и возможности выбрать эффективное решение.

- Ситуация с «нестандартными» счётчиками – нередкое, к сожалению, сочетание попыток преференций «отечественному производителю» и административной зарегулированности. Когда попытки импортозамещения явно отстают от реальностей рынка, - считает главный экономист информационно-аналитического центра ТелеТрейд Марк Гойхман. - Уже широко применяемый на практике иностранный стандарт передачи данных по электропотреблению не вошёл в состав допустимых в России. Но основанные на нём счётчики устанавливались тогда, когда регламентации ещё не было, они не являются незаконными. Теперь, пожалуй, лучший вариант «сохранить лицо» фактически предложен Минцифры. Там говорят о том, что перечень стандартов, в который не вошли уже используемые технологии, не будет обязательным, это лишь рекомендации.

СПРАВКА «КП»

Что такое «умные» счетчики и из-за каких протоколов весь сыр-бор

Умными называют счетчики, в которые встроен модем и специальное программное обеспечение. Благодаря этому прибор может сам подключаться к интернету и передавать данные куда надо без какого-либо участия человека. То есть лазить куда-то на табуретку раз в месяц смотреть показания больше не надо.

Как и любое подобное устройство, умный счетчик передает данные по специальному протоколу — что-то типа системы шифрования.

- Помимо NB-Fi (тот самый отечественный протокол, который только и разрешили — Ред.), существует еще ряд распространенных стандартов связи класса интернета вещей, вполне подходящих для умных счетчиков. В частности, NB-IoT, который в приоритете у сотовых операторов связи, а также LoRaWAN — протокол открытого типа, применяемый как некоторыми операторами связи, так и самими энергосбытовыми компаниями, - поясняет Алексей Сечкин. - На мой взгляд, ограничиваться исключительно стандартом передачи данных NB-Fi нелогично.