Даня Милохин мечтал стать поэтом: родная бабушка короля TikTok хранит его стихи

Приемные родители Дмитрий и Елена Тюленевы с Даней Милохиным Фото: instagram.com/dmitry_t79

Что не сироты они вовсе, популярные блогеры и певцы Даня и Илья Милохины узнали лишь на днях. Их родную маму, отца, бабушку и других родственников спустя 17 лет разлуки нашли журналисты «Комсомольской правды» и «Первого канала».

Напомним, в детский дом Оренбурга, в тот самый, где вырос солист группы «Ласковый май», Юрий Шатунов, братья попали в 2003-м году. Мальчишек, которым было 3 и 4 года в приют сдала родная мать. Почему? На этот вопрос у 39-летней Любови Бережной, нет четкого ответа. Но, судя по всему, детей она променяла на свое личное счастье. Почти сразу после того, как мальчишки оказались в детдоме, она вышла замуж и родила еще двоих: сыну сейчас 14, дочке 8 лет.

Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Простить маму оказался готов только старший из братьев? 20-летний Илья Милохин. А вот король тик-тока, 19-летний Даня Милохин, количество подписчиков, которого давно перевалило отметку в 10 миллионов, общаться с женщиной не готов.

- Зазвездил, - считает его брат Илья.

Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Ничего не хочет слышать Даня и о других родственниках. Например, о бабушке по линии отца. Она, кстати, была единственным человеком, который навещал мальчишек в детском доме. В последний раз с внуками она виделась 6 лет назад. Тогда Даня и Илья, после десяти лет в детском доме, попали в приёмную семью. Опекуны не были против общения с бабушкой и несколько раз привозили мальчишек к ней гости.

- Кормила их пирогами домашними. Уплетали тогда за обе щеки. Про маму свою они спрашивали, конечно. Но я не стала сор из избы выносить, ответила, что все вопросы потом ей сами зададут, - вспоминает бабушка блогеров 66-летняя Антонина Петкова.

Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

С той поры бабушка хранит личные вещи внуков. Точнее одного из внуков, Дани Милохина. Это его рисунки, а еще тетрадь со стихами. Оказывается, в подростковом возрасте будущий король тик-тока мечтал стать поэтом. В простой тетради в клетку Даня аккуратным почерком выводил свои первые стихи.

Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Природа – это лучшее на свете.

Природу любят взрослые и дети.

Так береги! Не жги, а пожалей.

Она тебе подарит много дней...

Стихи, конечно, на любителя, но со смыслом. Писал Даня Милохин и про любовь. Не про маму Любу, он тогда даже имени ее не знал, а про любовь.

Любовь рекою быстрою

Мне в сердце залилась.

Но вот и в сердце выстрел.

Ну что она за мразь…

В той же тетради комиксы, который Даня Милохин придумывал сам.

Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

- Он с детства был талантливым мальчишкой. Петь начал годика в два. Я еще тогда думала, что станет артистом и вот сбылось, - добавила бабушка короля тик-тока.

Женщина уже встретилась с Ильей Милохиным и теперь мечтает обнять младшего внука.

Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

- Надо уметь прощать и надеюсь, что и Даня это поймет. Больше всего на свете мечтаю, чтобы Даня и Илья помирились и смогли принять нас, родных людей, - откровенничает Антонина Петкова.

Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Напомним, уже около года братья Милохины не общаются. Конфликт случился в тот момент, когда Даня Милохин стал получать первые большие гонорары.

- Он высоко взлетел и ждет, что я приползу на коленочках. Но этого не будет, - заявил в интервью kp.ru Илья Милохин.

Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Маму прощать не спешу, но ее дети мне родные»: Брат короля TikTok Илья Милохин рассказал, почему опекуны не смогли заменить им семью

О том, как жилось в детском доме и почему так непросто простить родную маму, в эксклюзивном интервью kp.ru рассказал блогер и певец Илья Милохин (подробности)

«Прежде чем отказаться от сыновей, мать привела их к депутату и потребовала квартиру»: бабушка Дани Милохина раскрыла страшную семейную тайну

Так что же на самом деле заставило Любовь Бережную бросить сыновей Даню и Илью Милохиных, и где в это время был их родной отец (подробности)