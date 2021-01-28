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"Его не каждый сможет вытерпеть": новую подругу Павла Деревянко предупредили об испытаниях

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева рассчитала совместимость актера с красавицей-танцовщицей
Елена ПЕТРОВА
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Павел Деревянко представил публике новую девушку Алену Иванову

Павел Деревянко представил публике новую девушку Алену Иванову

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спустя всего месяц после расставания с женой Павел Деревянко представил публике новую девушку Алену Иванову - "чемпионку по бальным танцам всея Руси", как выразился актер. Судя по всему, именно она стала причиной разлада Деревянко с женой, которая воспитывает от него двоих дочерей.

Красавица-блондинка, на странице которой еще несколько недель назад появились смайлики-сердечки от знаменитого бойфренда, действительно танцует: в ее Инстаграме множество фото с соревнований, где Иванова поражает членов жюри не только пластикой, но и роскошными нарядами с голой спиной, захватывающими вырезами и сотнями страз. Как выяснил сайт kp.ru, чаще всего Алена выступала в паре с Кириллом Кеппером и «золотым мальчиком российского танцевального спорта» Никитой Бровко. Оба младше своей партнерши, которой в прошлом году исполнилось 34 года. И с тем, и с другим танцовщица тренировалась самостоятельно, без наставников, и похоже, далеко не всегда занимала призовые места.

Кроме того, Инстаграм новой подруги актера пестрит всеми атрибутами красивой жизни: пышные букеты, ужины в дорогих ресторанах, отдых на фешенебельных курортах... Немало и профессиональных снимков: Алена не раз позировала в качестве модели, например, магазинам одежды. В Москву она переехала несколько лет назад из Новосибирска, где успела попробовать себя и в роли дизайнера: в 2013 году Иванова представила свою коллекцию женских платьев - в местной прессе до сих пор сохранились фотоотчеты с модного показа. Впрочем, все это - и танцы, и моделинг, и дизайн одежды - скорее, хобби. Чем зарабатывает подруга Деревянко, и кто оплачивает ей красивую жизнь, неизвестно.

О том, есть ли будущее у этой пары, kp.ru рассказала звездный нумеролог Клара Кузденбаева.

- Сейчас для актера наступило время перемен в личной жизни: 44-45 лет для Павла Деревянко - хорошее время, - уверена наш эксперт. - Он родился 2 июля 1976 года, в нумерологии эта дата называется «день бессвязности». Носитель знака известности, относится к особой категории людей, которым среднего пути не дано: либо наверху, либо внизу. На самом деле, он обладает огромной харизмой - баловень судьбы, всеми любим. Очень обаятельный, душа компании. Но в быту с ним совсем не легко, эмоции преобладают над разумом. Может проявлять категоричность, гордыню, амбициозность. Чтобы его выдержать, нужно иметь большое терпение, которое как раз-таки есть у Алёны. В их отношениях все зависит от того, насколько она готова терпеть.

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева.

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева.

По словам Клары Кузденбаевой, эти отношения могут быть удачными для обоих партнеров, ведь они дополняют друг друга.

- Алена родилась 15 июня 1986 года - в день «приятного соблазна», - продолжает нумеролог. - Она носитель знака прогресса и артистизма. Умная, обладает аналитическими способностями, и поэтому ей далеко не с каждым человеком интересно, всегда нравились люди постарше (новая подруга на 10 лет моложе Деревянко - Ред.). Алена забирает энергию, и Павел для нее хорош - он донор. Что интересно, у нее всегда исполняются мечты, даже самые смелые. Поэтому можно сказать, что она намечтала себе Павла. Сейчас у неё подъем и судьбоносный год - тоже время перемен в личной жизни. Девочка она любознательная, но максимально реализует себя после 37 лет - до этого отрабатывает карму рода. Ей нужно избавляться от упёртости, но с другой стороны, это качество помогает ей достигать поставленных целей. А Павлу я бы посоветовала отказаться от сомнений, которые постоянно тянут его назад. Ему нужно всегда завышать планку и претендовать на большее, тогда удача будет на его стороне.

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