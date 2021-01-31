Пять первых выводов с митингов 31 января: Русская провинция про Навального уже все поняла. А раньше всех - Крым

Силовики снова проявили ангельское терпение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Что удивило в это воскресенье больше всего?

Первое — как резко сдулся «протест за Навального» в регионах. В ершистом Хабаровске, где люди все лето тысячными толпами ходили «За Фургала», и казалось — эти люди не боятся уже ничего, за Навального вышли … 58 человек. На фига нам ваш Навальный — решили в русской провинции. Пусть за него в столицах отдуваются.

Или поняли — что фильм о «дворце» - фуфло? Подделка!

Второе — силовики снова проявили ангельское (!) терпение. Снова развернули лотки с чаем и полевую кухню. Опять никого показательно не мутузили. Видимо, накачка «на добро» в ОМОНе проходит теперь перед митингами как «Отче наш».

Третье — а вот нападения на полицию переместились в Питер. Там силовиков пинали, окружали, толкали. Изъяты биты, обрезки труб, ножи... Именно в Петербурге теперь надо ждать всю неделю задержаний «боевых провокаторов». А то, что вычислят по камерам всех — сомнений нет.

В Москве такую работу провели — и протесты шли уже без стычек с ОМОН.

Четвертое — в Телеграм появились каналы, выявляющие имена, адреса и телефоны полицейских, разгонявших незаконные митинги. Это калька с белорусских и украинских «цветных» революций. Запугивание силовиков. И в России такое допустить нельзя. Найти и обезвредить авторов этих Телеграм-каналов (если они, конечно, не на Украине или в Германии) — дело чести для спецслужб.

И пятое. То, что жену Навального на митинге сопровождал амбал в маске цвета украинского флага, говорит о многом. Как и кричалки в Москве «Живе, Беларусь!» и «Аква-дискоте-ка!» в ритме «Кто не скачет, тот москаль!» Придут — и Крым сдадут, и все остальное. Только поэтому за них топит и их финансирует Запад. Похоже, в Хабаровске и в остальных городах страны это поняли раньше Москвы и Питера (а в Крыму на митинги Навального народ не выходит в принципе). Но и в столицах это осознание должно прийти неминуемо. Слишком все очевидно.

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