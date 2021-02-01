"Дошло до суицида": почему Борис Ельцин пытался покончить с собой

1 февраля Борису Ельцину исполнилось бы 90. Фото Александра Чумичева и Александра Сенцова/ТАСС

1 февраля Борису Ельцину исполнилось бы 90. Накануне юбилея бывший первый пресс-секретарь президента Павел Вощанов рассказал "КП" о своем знакомстве с Борисом Николаевичем и о его трансформации во власти: от партийного служаки до "царя" всея Руси.

БОРЕЦ С ПРИВИЛЕГИЯМИ

- Чем Ельцин привлек массы в 80-х?

- То, что в Ельцине есть что-то, что зацепит миллионы, я понял, когда он стал работать в Москве. А познакомились мы, еще когда он был 1-м секретарем Свердловского обкома, а я возглавил институт Госстроя СССР. Я тогда в первый раз и увидел все плюсы и минусы буйной натуры Ельцина.

- Он не был классическим партократом?

- Его главным талантом было — звериное чутье на изменение ситуации. Лишь повеяло новациями: рынок, демократизация, — он сразу ухватил это дело. Когда же мы встретились в первый раз — ничего этого не было. Был такой рафинированный хозяин обкома. Умеющий рыкнуть, хлопнуть кулаком по столу и широко принять гостей.

- Когда его перевели в Москву...

- Он точно понял, что надо делать, чтобы стать соперником тех, кто окружал Горбачева. А Ельцин — человек гипертрофированных амбиций. Он всегда жаждал подняться выше. Считал, что недооценен.

- И стал первым ярким борцом с привилегиями?

- Да это придумали для него. Он, конечно, ухватился. Мог сесть в троллейбус, проехать две остановки, поразить присутствующих, выйти — и к остановке подъезжала машина, увозя его по делам.

- Показуха?

- Летели мы в Японию. Когда ехали в аэропорт, я сказал Ельцину: «Борис Николаевич, мы идем не через ВИП-зал. Там будут журналисты. Все ждут, на чем вас подловить. Вы боритесь с привилегиями, а тут вдруг идете через вход «для избранных»…

- Ельцин согласился?

- Правильно, верно! - отреагировал он. И мы прошли там, где все. Журналисты сделали съемку. Садимся в самолет. А билеты у нас — в эконом-класс! Я по глупости своей решил: раз проходим как все, то и летим как все.

Ельцин устроил мне скандал: «Надо головой думать! В самолете уже нет журналистов!»

Но командир корабля оказался его поклонником. И пересадил Ельцина в бизнес-класс.

- То есть был «выставочный» Ельцин и настоящий?

- Для него главное - уйти под аплодисменты. Если некому аплодировать — то уже все равно, что делать и как.

Павел Вощанов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СТОРОННИК РЕФОРМ

- Вы видели какие-то сомнения у Ельцина в Гайдаре и Чубайсе?

- Команду этих младореформаторов Ельцину рекомендовали консультанты. Из посольства в известном здании напротив (посольство США, — ред.). Они ему очень советовали этих ребят: такие молодые, талантливые, знают современную экономику.

- Но Ельцин и сам должен был разбираться в экономике, он же руководил крупнейшей областью, потом Москвой, Госстроем…

- Не идеализируйте. Ельцин был прекрасный аппаратчик. Но - человек схемы. Он скрупулезно выполнял решения ЦК КПСС. Например, партия решила снести Ипатьевский дом, где убили царя и его семью. Потом, через годы, Ельцин стал говорить, что решение партии он тогда выполнил, хотя душа разрывалась в клочья. Мы говорили об этом в Майами, сидя на песочке. И тогда он сказал, что не задумывался над этим — другие задачи стояли.

СОЮЗ ОБРЕЧЕННЫЙ

- Поездка Ельцина в Беловежье, где он с Кравчуком и Шушкевичем поставил крест на СССР, говорят, стала неожиданностью даже для его команды?

- О ней вообще мало кто знал. Я как пресс-секретарь не знал.

- Когда возникло ощущение, что страна в пропасть летит?

- Чуть раньше, в Ново-Огарево, где Горбачев проводил совещания с главами республик. Еще до августовского путча. Когда обсуждался Союзный договор. И у каждого главы республики сидело ощущение что центр мешает. В Ново-Огарево они все клялись Горбачеву в любви. А потом приезжали к Ельцину в Белый дом и говорили такое, что становилось понятно — Союз обречен. Активнее всех был Кравчук.

- Неприязнь у Ельцина и Горбачева когда возникла?

- Как только популярность Ельцина в Москве стала расти, Горбачев это почувствовал и тихо, через своих людей, стал его поддавливать. И додавил так, что дошло до суицида.

- Полагаете, попытка самоубийства Ельцина — не легенда?

- Я не полагаю — я знаю. Он пытался покончить с собой.

- Начальник Москвы в троллейбусе и человек, который в 1999-м сказал «я устал, я ухожу» - это два разных Ельцина?

- Деформация личности шла. Сначала партийный служака. Потом новатор. Потом человек, живущий с ощущением, что он царь. Я слышал однажды от него фразу: «Иди и делай то, что тебе царь велел!»

Нынешнему президенту приходится до сих пор исправлять то, что нагородил предшественник... Я когда-то произносил в адрес преемника Ельцина обидные вещи, полагая, что его фигура придумана Семьей. К счастью, я ошибся.

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